У Житомирі судова адміністрація віддала 11 мільйонів на ремонт судів двом родичам-ФОПам

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області без проведення відкритих торгів доручило ремонт судів двом фізичними особами-підприємцями: Володимиру Перегуді та Ніні Перегуді. Про це написало видання « Житомир.info ».

Півтора роки тому теруправління почало активно ремонтувати суди. Згідно з даними системи «Прозорро», обласна судова адміністрація замовила 47 різноманітних ремонтів та реставраційних робіт, з них 1 закупівля проводилась на відкритих торгах, а 46 – так звані «допорогові», тобто, закупівлі робіт вартістю до 1,5 млн грн. На таких закупівлях замовник може самостійно визначати виконавця і публікувати на Prozorro звіти про укладені договори. Що і робить ТУ Державної судової адміністрації України в Житомирській області.

Найбільшу кількість угод, порівняно з іншими, уклали з двома ФОП: Перегудою Ніною Володимирівною (13 договорів) та Перегудою Володимиром Борисовичем (9 договорів). На двох вони отримали підрядів на майже 11 млн грн. І все це – допорогові закупівлі, на які не проводились відкриті торги.

Ніна Перегуда отримала підрядів на загальну суму 5,4 млн грн. Причому, за даними «Прозорро», вона укладали угоди лише з теруправлянням судової адміністрації. Ніна Перегуда мешкає у селі Вереси неподалік від Житомира, їй 83 роки.

Причому Ніна Перегуда особисто не підписувала угоди. У 2016-2017 рр. за неї це робив Володимир Перегуда. Він підписується як «директор» підприємця Ніни Перегуди і є іншим стабільним підрядником теруправління ДСАУ в Житомирській області. Прописаний Перегуда у Житомирі.

Всього за півтора роки він підписав з судовою адміністрацією угод на загальну суму 5,5 млн грн. без проведення відкритих конкурсу. Зокрема про поточний ремонт Попільнянського райсуду за 188 тис грн., договір підряду на 1,39 млн грн. на капремонт частини Бердичівського міськрайонного суду.

Володимир Перегуда керує компанією з нульовим статутним капіталом СП «Житомир-Агробудсервіс». Компанія прописана за однією адресою з ФОП Ніною Перегудою у Вересах. Та й контактний номер телефону той самий, що на закупівлях вказують ФОП Володимир Перегуда та ФОП Ніна Перегуда . Щоправда, зв’язатися з підприємцями за вказаними ними контактними номерами журналістам не вдалося – мобільний номер телефону не дійсний, міський – не відповідає.

У відповіді на інформаційний запит, теруправління ДСАУ в Житомирській області повідомило, що цих підрядників обрали, бо в них «найнижча ціна та висока якість».

Від «Наших грошей»:

Володимир Перегуда народився у селі Вереси ї є сином Ніни Перегуди.