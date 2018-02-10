У Житомирі судова адміністрація віддала 11 мільйонів на ремонт судів двом родичам-ФОПам
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Житомирській області без проведення відкритих торгів доручило ремонт судів двом фізичними особами-підприємцями: Володимиру Перегуді та Ніні Перегуді. Про це написало видання «
Півтора роки тому теруправління почало активно ремонтувати суди. Згідно з даними системи «Прозорро», обласна судова адміністрація замовила 47 різноманітних ремонтів та реставраційних робіт, з них 1 закупівля проводилась на відкритих торгах, а 46 – так звані «допорогові», тобто, закупівлі робіт вартістю до 1,5 млн грн. На таких закупівлях замовник може самостійно визначати виконавця і публікувати на Prozorro звіти про укладені договори. Що і робить ТУ Державної судової адміністрації України в Житомирській області.
Найбільшу кількість угод, порівняно з іншими, уклали з двома ФОП: Перегудою Ніною Володимирівною (13 договорів) та Перегудою Володимиром Борисовичем (9 договорів). На двох вони отримали підрядів на майже 11 млн грн. І все це – допорогові закупівлі, на які не проводились відкриті торги.
Ніна Перегуда отримала підрядів на загальну суму 5,4 млн грн. Причому, за даними «Прозорро», вона укладали угоди лише з теруправлянням судової адміністрації. Ніна Перегуда мешкає у селі Вереси неподалік від Житомира, їй 83 роки.
Причому Ніна Перегуда особисто не підписувала угоди. У 2016-2017 рр. за неї це робив Володимир Перегуда. Він підписується як «директор» підприємця Ніни Перегуди і є іншим стабільним підрядником теруправління ДСАУ в Житомирській області. Прописаний Перегуда у Житомирі.
Всього за півтора роки він підписав з судовою адміністрацією угод на загальну суму 5,5 млн грн. без проведення відкритих конкурсу. Зокрема про
Володимир Перегуда керує компанією з нульовим статутним капіталом СП «Житомир-Агробудсервіс». Компанія прописана за однією адресою з ФОП Ніною Перегудою у Вересах. Та й контактний номер телефону той самий, що на закупівлях вказують ФОП
У відповіді на інформаційний запит, теруправління ДСАУ в Житомирській області повідомило, що цих підрядників обрали, бо в них «найнижча ціна та висока якість».
Від «Наших грошей»:
Володимир Перегуда народився у селі Вереси ї є сином Ніни Перегуди.
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10.02.2018 06:14