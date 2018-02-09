Сотрудница банка присвоила вклад умершей пенсионерки в Харькове
Родственники больше года не обращались за наследством.
Сотрудница одного из банков в Харькове присвоила депозиты умершей пенсионерки.
Пресс-служба местной прокуратуры сообщает, летом 2015 года 84-летняя женщина открыла в банке два счета, а в начале 2016 года умерла. Деньги оставались в банке, на них насчитывали проценты. Родственники своих прав на наследство не заявили.
В марте 2017 года подозреваемая сотрудница банка исполняла обязанности начальника филиала. Ей стало известно, что на одной из карточек бабушки накопилось почти 200 тысяч гривен, и она решили их забрать себе. Имея доступ к базе клиентов, банкир перевыпустила карточку пенсионерки, установила собственный пин-код и сняла наличные.
42-летней женщине теперь предъявлено подозрение по ч.2 ст.191 и ч.1 ст.200 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением и подделка платежной карты. Харьковская местная прокуратура №2 попросила Киевский районный суд Харькова избрать подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста.
Из банка ее уволили.
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