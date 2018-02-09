Чиновників та будівельників, які за рік виграли тендерів на 100 мільйонів, підозрюють у розтраті

Поліція підозрює, що один з великих будівельних підрядників держустанов Полтавщини ТОВ «БК «Центр-Буд» у змові з чиновниками привласнює бюджетні кошти та користується послугами конвертаційного центру. Про це написала Дарина Синицька у виданні «Полтавщина».

За даними системи «Прозорро», за останній рік «Будівельна компанія «Центр-Буд» отримала замовлень більш, ніж на 100 млн грн. Замовниками «Центр-Буда» є Департамент будівництва МіА та ЖКГ Полтавської ОДА, відділи місцевих райдержадміністрацій, дитяча обласна лікарня та інші.

Серед найбільших підрядів фірми є будівництво басейну у Розсошенцях за 38,5 млн грн., реконструкція будинку культури у Гоголевому під Гоголівський центр за 21 млн грн., реконструкція гімназії у Розсошенцях за 10 млн грн.

Полтавський райвідділ поліції облГУНП розслідує кримінальне провадження проти «БК «Центр-Буд». Поліцейські встановили, що службові особи фірми разом із розпорядниками бюджетних коштів завищували вартість робіт. Різницю між завищеною та реальною вартістю переводили на рахунки фірм-учасників конвертцентру, які допомагали мінімізувати податки. Однією з таких було ТОВ «Файзер Компані». Більше ніж за рік «БК «Центр-Буд» перерахував цій фірмі 1,1 млн грн.

Ще у серпні 2017 року Подільський райсуд Києва засудив керівника, бухгалтера та засновника «Файзер Компані» (одна людина) за фіктивне підприємництво та підроблення документів (2 роки обмеження волі умовно). Фірма сприяла підприємствам реального сектору економіки у мінімізації податкових зобов’язань. У тексті вироку серед «клієнтів» «Файзер Компані» згадується і «Центр Буд».

Кримінальне провадження по будівельній фірмі було відкрите у грудні 2017 року. Перед цим представник ГО «Останній Бастіон» Геннадій Сікалов написав заяву про кримінальне порушення службовцями Щербанівської сільради, членами її тендерного комітету та «БК «Центр-Буд». Поліція відомості до ЄРДР не внесла і Сікалов поскаржився на бездіяльність слідчого до суду, який скаргу задовольнила і зобов’язав поліцейських почати розслідування.

ТОВ «БК «Центр-Буд» зареєстрована в одній з полтавських квартир на Зою Шахбазову. Директором є Сергій Штрікуль.

Від «Наших грошей»: