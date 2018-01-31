В порту "Южный" разгрузили последний сухогруз с американским углем для "Центрэнерго"

Следующие поставки импортного угля через порт могут начаться весной.

Фото: port-yuzhny.com.ua

Вечером 30 января в порту "Южный" завершили разгрузку последнего сухогруза с американским углем для "Центрэнерго" в рамках контракта 2017 года.

Об этом сообщила пресс-служба гавани.

Балкер-panamax PENEY с 77,6 тыс. тонн угля будет отправлен на тепловые станции государственной компании по железной дороге.

Новые поставки импортного угля через порт могут начаться весной.

"Первый балкер с углем из ЮАР пришвартовался к причалам ГП 25 мая. Сегодня мы приняли последнее судно с энергетическим углем, законтрактовано для предприятий украинской генерации в 2017 году. ГП «МТП «Южный» своевременно выполнило все договоренности по обработке судов с импортным углем и ожидает первые балкера 2018 уже весной", - сообщил и. о. директора порта Виталий Жуковский.

Напомним, в состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область). Суммарная проектная мощность ТЭС составляет 7 660 МВт, это около 14% от общей установленной мощности Украины.

14 июля 2017 года "Центрэнерго" объявила о заключении контракта на импорт американского угля с компанией Xcoal Energy and Resources. Согласно условиям контракта, "Центрэнерго" ожидала до конца года получить 700 тыс. тонн американского угля, но по факту поставки были менее масштабными.

Первое судно с 62 тыс. американского угля для "Центрэнерго" прибыло 13 сентября, второе с 60 тыс. тонн угля - 12 октября, третье с 80 тыс. тонн угля - 9 ноября, четвертое с 73 тыс. тонн угля - 23 ноября, пятое с 64 тыс. тонн угля - 12 декабря, шестое с 73,4 тыс. тонн угля - 28 декабря.

Украина раньше полностью обеспечивала свои нужды в антраците за счет Донецкого бассейна. Однако в связи с роSSийской агрессией антрацитовые шахты остались на неподконтрольной территории.