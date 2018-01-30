Суд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривен

Залог снижен до 140 тысяч гривен.

Суд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривен
Вадим Альперин

Апелляционный суд Киева снизил одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, подозреваемому в даче 800 тыс. долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), залог с 21 млн гривен до 140 тыс гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Глеб Федур.

По его словам, Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и вынес новое - избрать Альперину меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога 140 тыс гривен.

Решение было принято 18 января.

При этом, поскольку залог в размере 21 млн гривен за Альперина был раньше внесен, залогодателю должна быть возвращена разница, а именно чуть менее 21 млн гривен.

Напомним, в конце ноября НАБУ и Генеральная прокуратура задержали человека, который предлагал одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тыс. чтобы закрыть дело. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что "известному в уголовных кругах одесскому контрабандисту" предъявлено подозрение. При этом генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке прямо указал имя Альперина.

Альперину составили подозрение по ч.3 ст.369 УК, но не задерживали. Позже суд, на который Альперин явился, избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 21 млн грн. Эти деньги Алперин внес и вышел из-под стражи.


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