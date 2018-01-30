Суд постановил вернуть одесскому бизнесмену Альперину 21 млн гривен

Залог снижен до 140 тысяч гривен.

Вадим Альперин

Апелляционный суд Киева снизил одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, подозреваемому в даче 800 тыс. долларов взятки сотруднику Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), залог с 21 млн гривен до 140 тыс гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Глеб Федур.

По его словам, Апелляционный суд отменил решение Печерского суда и вынес новое - избрать Альперину меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога 140 тыс гривен.

Решение было принято 18 января.

При этом, поскольку залог в размере 21 млн гривен за Альперина был раньше внесен, залогодателю должна быть возвращена разница, а именно чуть менее 21 млн гривен.

Напомним, в конце ноября НАБУ и Генеральная прокуратура задержали человека, который предлагал одному из сотрудников НАБУ взятку в размере $800 тыс. чтобы закрыть дело. Позже пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что "известному в уголовных кругах одесскому контрабандисту" предъявлено подозрение. При этом генпрокурор Юрий Луценко в фейсбуке прямо указал имя Альперина.

Альперину составили подозрение по ч.3 ст.369 УК, но не задерживали. Позже суд, на который Альперин явился, избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 21 млн грн. Эти деньги Алперин внес и вышел из-под стражи.