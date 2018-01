Украинский стартап выиграл премию Product Hunt, обогнав компанию Илона Маска

Устройство Petcube Bites украинской компании Petcube получило премию платформы Product Hunt Golden Kitty Awards в номинации «Самый странный продукт года» (WTF Product of the Year). Примечательно, что в голосовании Petcube обогнала компанию Илона Маска The Boring Company. , пишут AIN.UA

Petcube Bites — не единственный украинский продукт, получивший награду Golden Kitty Awards. В номинации «Бот года» победил юридический бот PatentBot, а в номинации «Лучший потребительский продукт» — сервис Setapp от Macpaw.