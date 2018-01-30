Украинский стартап выиграл премию Product Hunt, обогнав компанию Илона Маска
Устройство Petcube Bites украинской компании Petcube
Petcube Bites — не единственный украинский продукт, получивший награду Golden Kitty Awards. В номинации «Бот года» победил юридический бот PatentBot, а в номинации «Лучший потребительский продукт» — сервис Setapp от Macpaw.
Всего на премию Golden Kitty Awards было номинировано семь украинских продуктов, среди которых Hushme, Flawless App, Crello и Grammarly Keyboard для iOS. Также стоит отметить, что основательница FlawlessApp Лиза Дзюба заняла второе место в номинации «Создатель года».
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30.01.2018 09:33