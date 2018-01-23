"Нафтогаз" хочет забрать из карманов всех нас $4 миллиарда, - нардеп от БПП

Вадим Денисенко

Обратившийся к Кабинету министров с требованием по компенсации компании 110 млрд грн расходов из-за выполнения специальных обязанностей НАК «Нафтогаз Украины» не предоставляет расчетов, на которых основаны такие требования.

Об этом заявил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат из фракции «БПП» Вадим Денисенко.

«110 миллиардов гривень сам Нафтогаз называет «недополученной прибылью». Но главное, что при этом реальных расчетов никто не дает», — заявил он.

По словам народного депутата, в финансовом плане Нафтогаза на 2018 год, который Кабмин отправил на доработку, компания пыталась «протянуть» непомерно высокие расходы на свое содержание.

«НАК «Нафтогаз Украины» в прошлом году получил чистую прибыль почти один миллиард долларов. Сегодня этот самый Нафтогаз требует от правительства выплатить ему компенсацию в размере 110 млрд гривень за так называемый социальный газ, который потребило населения. В переводе на человеческий язык это означает, что Нафтогаз хочет забрать из карманов всех нас четыре миллиарда долларов. Зачем это нужно Нафтогазу? В своем финплане на 2018 год Нафтогаз хотел увеличить содержание центрального офиса в 2,2 млрд в год (в шесть раз больше, чем три года тому назад). А среднюю зарплату в центральном офисе хотел поднять до 156 тыс. грн (это официальные цифры, которые НАК подал на утверждение в Кабмин и которые Кабмин провалил)», — возмутился депутат.

Также представитель правительства в парламенте обвинил компанию в нежелании осуществлять реформы, предусмотренные международными обязательствами Украины.

«Нафтогаз категорически против того, чтобы выполнить требование ЕС о распределении транспортировки, добычи и продажи газа в пределах одной компании. Почему? Да потому, что на простой операции по перепродаже газа от своей дочерней компании Укргаздобыча до самого Нафтогаза зарабатывается один миллиард в год. И еще один момент. Как это ни странно, но главным лоббистом повышения цены на газ, кроме МВФ, выступает именно Нафтогаз. Конечно, госкомпания говорит, что они ничего такого не делают, но их заявление о 110 миллиардах — лучший ответ на то, хочет ли Нафтогаз поднять цену на газ», — пишет нардеп.




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