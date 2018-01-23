"Нафтогаз" хочет забрать из карманов всех нас $4 миллиарда, - нардеп от БПП

Обратившийся к Кабинету министров с требованием по компенсации компании 110 млрд грн расходов из-за выполнения специальных обязанностей НАК «Нафтогаз Украины» не предоставляет расчетов, на которых основаны такие требования.

Об этом заявил в Facebook представитель правительства в Верховной Раде, народный депутат из фракции «БПП» Вадим Денисенко.

«110 миллиардов гривень сам Нафтогаз называет «недополученной прибылью». Но главное, что при этом реальных расчетов никто не дает», — заявил он.

По словам народного депутата, в финансовом плане Нафтогаза на 2018 год, который Кабмин отправил на доработку, компания пыталась «протянуть» непомерно высокие расходы на свое содержание.

«НАК «Нафтогаз Украины» в прошлом году получил чистую прибыль почти один миллиард долларов. Сегодня этот самый Нафтогаз требует от правительства выплатить ему компенсацию в размере 110 млрд гривень за так называемый социальный газ, который потребило населения. В переводе на человеческий язык это означает, что Нафтогаз хочет забрать из карманов всех нас четыре миллиарда долларов. Зачем это нужно Нафтогазу? В своем финплане на 2018 год Нафтогаз хотел увеличить содержание центрального офиса в 2,2 млрд в год (в шесть раз больше, чем три года тому назад). А среднюю зарплату в центральном офисе хотел поднять до 156 тыс. грн (это официальные цифры, которые НАК подал на утверждение в Кабмин и которые Кабмин провалил)», — возмутился депутат.

Также представитель правительства в парламенте обвинил компанию в нежелании осуществлять реформы, предусмотренные международными обязательствами Украины.