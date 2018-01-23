СБУ выявила присвоение 100 млн гривен компаниями по ремонту дорог в Одессе

В суде доказано уклонение от уплаты налогов на 5 млн гривен.

СБУ выявила присвоение 100 млн гривен компаниями по ремонту дорог в Одессе
Фото: Владислав Мусиенко

Служба безопасности выявила присвоение более 100 млн гривен бюджетных средств компаниями по строительству и ремонту дорог в Одессе.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Установлено, что группа компаний из Одессы в течение нескольких лет получала заказы на строительство и ремонт автодорог в разных регионах страны. При этом владельцы и топ-менеджмент компаний шли на сговор с организаторами госзакупок для получения контрактов, а также применяли схемы по уклонению от уплаты налогов, завышали стоимость проведенных работ и использованных материалов.

По информации СБУ, общая сумма присвоенных только за два года средств составляет более 100 млн гривен.

Отмечается, что некачественное выполнение дорожных работ повлияло на безопасность транспортной инфраструктуры и привело к многомиллионным убыткам бюджетов разных уровней.

В настоящее время в суде доказано уклонение компаниями от уплаты налогов в размере 5 млн гривен.

Кроме того, по материалам СБУ Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний на 37 млн гривен и на три года запретил участвовать в публичных закупках.

В настоящее время материалы уголовного производства находятся на рассмотрении суда.

Напомним, Кабинет министров утвердил концепцию Государственной целевой экономической программы развития автомобильных дорог общего пользования на 2018-2022 годы стоимостью 322,6 млрд гривен (в т.ч. 176 млрд грн - бюджетные). Она предусматривает улучшение состояния 9,1 тыс. км дорог, строительство и реконструкцию 1 тыс. км дорог, поступление дополнительных средств от транзитных автоперевозок, широкое использование экспортного и логистического потенциала, снижение себестоимости перевозок. Планируется, что в 2018 году общий объем финансирования дорожных работ достигнет рекордных 47 млрд грн. На ремонт дорог в прошлом году было потрачено вдвое меньше.


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