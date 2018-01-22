Шиллер: Биткоин - спекулятивный пузырь, один из многих других

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По мнению нобелевского лауреата по экономике Роберта Шиллера, биткойн — несомненно, спекулятивный пузырь. Но точно такие же пузыри сейчас везде.

«Сам по себе биткойн не представляет никакой ценности. Люди рассматривают его как инвестицию, но без такого „общественного договора“ он совершенно бесполезен, — объяснил Шиллер в интервью CNBC на Международном Экономическом форуме в Давосе.

— В отличие, например, от золота, которое все равно будет применимо в повседневной жизни, даже если мы вдруг перестанем рассматривать его в качестве серьезного вложения».

«Биткойн напоминает мне „тюльпанную лихорадку“ в Нидерландах, которая произошла в конце 1630-х. Возникает вопрос: рухнул ли рынок тюльпанных луковиц? Ведь мы до сих пор их покупаем, как и сами тюльпаны. И иногда они стоят очень дорого. Поэтому пузырь биткойна может лопнуть, и через пару лет о нем уже никто не вспомнит (что вполне вероятно), а может спокойно просуществовать еще 100 лет», — заявил Шиллер.

«Тюльпанной лихорадкой» принято называть ажиотажный спрос на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 1636–1637 годы. Тогда цены на самые редкие сорта достигли тысячи гульденов за луковицу, и во фьючерсную торговлю тюльпанами включились непрофессиональные спекулянты. Это привело к появлению ненормально высокого спроса и на простые, доступные сорта тюльпанов ноябре 1636 года.

В итоге, рынок рухнул в феврале 1637 года, после чего начались многолетние тяжбы между продавцами и покупателями ничем не обеспеченных тюльпановых контрактов. Экономист Пол Донован из UBS полностью согласен с Шиллером в оценке того, насколько биткойн похож на «тюльпанный пузырь».


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