Аеропорт «Бориспіль» за 20 мільйонів замовив новачкові газ дешевше від прайсу «Нафтогазу»
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 12 січня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Укр Газ Ресурс» про постачання природного газу на 19,60 млн грн. Про це повідомляється у системі
У 2018 році поставлять 2,04 млн куб. м газу по 9 599 грн. за тисячу кубометрів.
Це на 12% дешевше за січневий тариф ПАТ «НАК «Нафтогаз України» за умови оплати після або протягом періоду поставки, який становить
Ціна угоди на відсоток нижча від очікуваної вартості закупівлі в 19,79 млн грн.
Єдиним допущеним конкурентом було ПрАТ «Видобувна компанія «Укрнафтобуріння», яке не знижувало ціну під час аукціону, на відміну від переможця.
Натомість ТОВ «Енерджі Трейд Груп» не допустили до торгів через невідповідність умовам тендеру, бо «у день закінчення строку подання тендерних пропозицій електронною системою закупівель автоматично розкрилася частина тендерної пропозиції <…>, в якій відсутня Технічна частина тендерної пропозиції».
За даними системи
Згодом «Укр Газ Ресурс» переоформили на Андрія Кучкова, а директором став Віктор Денисович. Останній також очолює ТОВ «Еко Індустрія» брата Олексія Денисовича.
Із Кучковим прописана його мати Наталія Кучкова, співвласниця ТОВ «Спецбудсервіс».
Усього переможець виграв тендерів на 96,06 млн грн.
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Финансы
21.01.2018 09:52