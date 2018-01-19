Нацбанк рефинансирует «Приватбанк» на 2,3 миллиарда гривен
Национальный банк 10 января выделил рефинансирование Приватбанку на 2,3 млрд. гривен.
Об этом сообщают «
Кредит предоставлен под залог гособлигаций. Рефинансирование выдано на 84 дня под 16,5% годовых.
В пресс-службе Приватбанка рассказали, что рефинансирование выдано на программы развития кредитования малого и среднего бизнеса, в частности агрпрограмму – «АгроКУБ».
«Мы планируем направить на программу финансовой поддержки украинского предпринимательства не менее 5 млрд. гривен на этот год», - сообщили агентству.
Как сообщалось ранее, 6 ноября Киевский апелляционный административный суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд. гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро, которые были списаны в капитал во время национализации.
29 ноября Исполнительная служба по иску Суркисов арестовала счета Приватбанка в ряде финучреждений.
Позже Приватбанк допустил, что для выплаты средств семье Суркисов понадобится привлечение рефинансирования у НБУ на 1 млрд. гривен.
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19.01.2018 17:22