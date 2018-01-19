Нацбанк рефинансирует «Приватбанк» на 2,3 миллиарда гривен

Нацбанк рефинансирует «Приватбанк» на 2,3 миллиарда гривен

Национальный банк 10 января выделил рефинансирование Приватбанку на 2,3 млрд. гривен.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на данные НБУ.

Кредит предоставлен под залог гособлигаций. Рефинансирование выдано на 84 дня под 16,5% годовых.

В пресс-службе Приватбанка рассказали, что рефинансирование выдано на программы развития кредитования малого и среднего бизнеса, в частности агрпрограмму – «АгроКУБ».

«Мы планируем направить на программу финансовой поддержки украинского предпринимательства не менее 5 млрд. гривен на этот год», - сообщили агентству.

Как сообщалось ранее,  6 ноября Киевский апелляционный административный суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд. гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро, которые были списаны в капитал во время национализации.

29 ноября Исполнительная служба по иску Суркисов арестовала счета Приватбанка в ряде финучреждений.

Позже Приватбанк допустил, что для выплаты средств семье Суркисов понадобится привлечение рефинансирования у НБУ на 1 млрд. гривен.




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