Нацбанк рефинансирует «Приватбанк» на 2,3 миллиарда гривен

Национальный банк 10 января выделил рефинансирование Приватбанку на 2,3 млрд. гривен.

Об этом сообщают « Украинские новости » со ссылкой на данные НБУ.

Кредит предоставлен под залог гособлигаций. Рефинансирование выдано на 84 дня под 16,5% годовых.

В пресс-службе Приватбанка рассказали, что рефинансирование выдано на программы развития кредитования малого и среднего бизнеса, в частности агрпрограмму – «АгроКУБ».

«Мы планируем направить на программу финансовой поддержки украинского предпринимательства не менее 5 млрд. гривен на этот год», - сообщили агентству.

Как сообщалось ранее, 6 ноября Киевский апелляционный административный суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов 1,05 млрд. гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро, которые были списаны в капитал во время национализации.

29 ноября Исполнительная служба по иску Суркисов арестовала счета Приватбанка в ряде финучреждений.

Позже Приватбанк допустил, что для выплаты средств семье Суркисов понадобится привлечение рефинансирования у НБУ на 1 млрд. гривен.