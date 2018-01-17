«Нафтогаз» возобновляет закупку газа в РоSSии

«Нафтогаз» возобновляет закупку газа в РоSSии

«Нафтогаз Украины» с 2018 года возобновит закупку газа у РоSSии в рамках выполнение решения Стокгольмского арбитража о выкупе минимальных объемов топлива.

Об этом заявил глава компании Андрей Коболев, передает РИА Новости.

«С этого года нужно будет выбирать минимальные объемы. Повторюсь, что мы в "Нафтогазе" не считаем негативным аспектом обязательство "Газпрома" продать нам 5 миллиардов кубов газа в год ниже европейской цены, мы считаем это позитивным аспектом», — сказал Коболев на пресс-конференции в среду.

Напомним, в декабре 2017 года заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что роSSийская компания ждет заявки от Украины на поставку газа, которая будет выполнена при условии предоплаты.

Стокгольмский арбитраж в пятницу, 22 декабря, вынес вердикт по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта на поставку роSSийского газа в Украину. Суд обязал «Нафтогаз» выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие «бери или плати» для 80% от этого объема, то есть 4 миллиардов кубометров.

Согласно сообщению «Газпрома», закупать его газ в этих объемах Киев обязан, начиная с 2018 года.

«Нафтогаз» счел решение суда в Стокгольме победой и оценил свой положительный эффект от него в 75 миллиардов долларов, включив в эту сумму все, что он мог бы заплатить «Газпрому» при самом негативном для украинской госкомпании решении суда. В частности, экономия образовалась из-за ретроактивного снижения цены газа для второго квартала 2014 года – до 352 долларов с 485 долларов за тысячу кубометров. «Нафтогаз» также сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт роSSийского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам. 




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