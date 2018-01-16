Сільрада розіграла купівлю дорогого сміттєвоза між тендерними партнерами

Широківська сільська рада Запорізького району за результатами тендеру 26 грудня уклала угоду з ФОП Щербак Віталій Вікторович на поставку техніки загальною вартістю 2,03 млн грн.

Про це пишуть «Наші гроші. Запоріжжя» з посиланням на дані системи «Прозорро».

Від початку підприємець мав поставити вживані сміттєвоз Mercedes-Benz, самоскид МАЗ та вантажний автомобіль з підіймальною платформою на базі ЗІЛ.

Але 29 грудня до угоди внесли зміни, за якими підприємець має поставити лише сміттєвоз вартістю 1,29 млн грн.

Згідно угоди, йдеться про авто Mercedes-Benz 2636. Він 2005 року випуску, має пробіг 300 тис км (без пробігу по Україні), бункер із заднім навантаженням 22 куб м, потужність двигуна 326 к с, тощо. Авто на дату подання документів було не розмитнене.

Однак, в поданих на тендер Щербаком документах зображено Mercedes-Benz Econic. Судячи з заявлених характеристик, це модель 2633L. В той же час, цей же сміттєвоз Щербак пропонував в інтернеті за 1,4 млн грн ($50 тис).

Модель 2633L у подібному стані 2005 року випуску продається в Німеччині за 13300 євро. З врахуванням розмитнення її вартість в Україні становитиме майже 18 тис. євро, що за нинішнім курсом ставить близько 612 тис. грн.

Віталій Щербак з Василівки Запорізької області, у 2014 році балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, хоча був тоді членом партії «Батьківщина». Наступного року балотувався до Запорізької облради від «Опозиційного блоку» вже як безпартійний.

На тендері єдиним конкурентом переможця виступив ФОП Курінський Олександр Володимирович, пропозиція якого була на дві тис грн. дорожчою.

У контактах Курінського вказано е-пошту (ganna1605@gmail.com) та мобільний телефон (0637477164), які прив’язані до сторінки Жанни Варламової у мережі Facebook. Ця сторінка належить Жанні Литвиненко – начальнику юридичного відділу Широківської сільської ради. Раніше вона працювала начальником юруправління концерну «Міські теплові мережі».

Щербак та Курінський почали подаватися на торги синхронно в грудні 2017 року і лише на організовані Широківською сільською радою чи підпорядкованими комунальними підприємствами. Курінський жодного разу не отримував замовлення, а Щербак виграв торгів протягом грудня на суму 3,27 млн грн.


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