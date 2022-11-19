На закупівлю мобільних котелень виділили 1,4 млрд. грн. Цього мало, але поки що навіть ці гроші не освоїли

Жодна енергетична система не була розрахована на таку масштабну руйнацію, до якої спричинили масовані обстріли з боку РФ . Українська влада готується до різних критичних ситуацій, одним виходом з яких є мобільні котельні. Як справи з укомплектуванням громад необхідним обладнанням, розповів в інтерв'ю ZN.UA директор Асоціації міст України (АГУ) Олександр Слобожан, з яким поговорила Інна Ведернікова.

«Я не можу сказати, що ми повністю укомплектовані. При цьому ракетні удари продовжуються, і ніхто не може знати, скільки разів потрібно буде замінювати конкретну комплектуючу. Йдеться про запасні складові як на точках генерації, так і на точках розподілу енергії/тепла/води у разі завдання ракетних ударів. Йдеться про комунальну техніку та спеціальні екскаватори, труби, муфти — все це теж підготовка до блекауту», – зазначив Слобожан.

За його словами, сьогодні обсяг роботи місцевої влади та штабів є колосальним. Як і різноплановість завдань, що стоять перед ними. Глава АМУ пояснив, що у спадок від СРСР Україні дісталися міста як із закільцьованою системою енерго- та теплозабезпечення, так і з розгалуженою. У першому випадку, за його словами, можна відносно швидко відновити постачання, перекинувши будинок на паралельну лінію/мережу, що роблять енергетики та тепловики, у другому — ні.

Слобожан заявив, що сьогодні міста готуються до різних варіантів розгортання подій. І ставки робляться на мобільні котельні.

«Одна мобільна котельня розрахована на 100–200 тисяч населення, вона врізається у систему та дозволяє її підтримувати, щоб не сталося замерзання. Простіше кажучи, унеможливлює ризик розриву труб, як було в Алчевську та Суходільську. При цьому мобільна котельня не забезпечує комфортної температури у квартирі чи в будинку. Тому алгоритм тут такий: день-два-тиждень люди з постраждалих будинків пересиділи в пунктах обігріву, по черзі обігріваючись і заряджаючись, після завершення ремонту стаціонарної котельні повернулися додому, а мобільна котельня поїхала наступною адресою», – розповів Слобожан.

Говорячи про великі міста, такі як Дніпро, Харків, Київ, Львів та інші, він звернув увагу, що в них не буде повного комплекту мобільних котелень. Там доведеться масово зливати воду із систем та проводити їх консервацію. Глава АМУ попередив, що це займе певний час

«Однак все це розробляється в оперативних планах та алгоритмах на різні сценарії - починаючи від найоптимістичнішого і закінчуючи частковим/повним блекаутом», - зазначив Слобожан.

При цьому Слобожан розповів, що мобільні котельні – це обіцянки та завдання центральної влади. Проте, за його словами, проблема в тому, що 1,4 мільярда гривень, виділених на закупівлю котелень, критично замало.

«Спочатку влітку Асоціація міст України просила виділити ДСНС 10 мільярдів цього року, наступного року заплановано в Резервному фонді бюджету 20 мільярдів гривень на ці цілі. Зрозуміло, що центральна влада має допомогти місцевій, адже ситуація нестандартна. Проблеми не тільки в грошах, а й у пошуку комплектуючих, їх наявності, а потім доставці. Тому громади зосередилися на генераторах та комунальній техніці. У роботі з міжнародними проєктами ми скрізь означали потребу таких котелень», – заявив Слобожан.

На сьогоднішній день, за його словами, в АМУ є інформація лише про 15 закуплених котелень, на які пішли гроші з міжнародної технічної допомоги та місцевих бюджетів. Постачання їх в Україну буде наприкінці листопада — на початку грудня. Щодо закупівель котелень Кабміном інформації немає.