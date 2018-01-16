Януковичевський годівник в новому юробличчі отримає 294 мільйони на харчі для армії

Міністерство оборони України у грудні-січні повідомило про намір укласти сім угод про закупівлю продуктів харчування за каталогом для особового складу і штатних тварин ЗСУ на 2018 рік на загальну суму 575,22 млн грн. Про це повід омл яється у системі « Прозорро ».

До половини коштів, а саме 294,13 млн грн. заплатять ТОВ «Військторг», яке годуватиме солдатів Кропивницького та Львівщини.

На виграних цією фірмою двох тендерах формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала 2% і 5%. На кожному з них чотири-п’ять учасників пропонували на 2-18% нижчі ціни, але їх відхилили: через претензії до документів або взагалі без пояснення причин.

Київський «Військторг» зареєстровано в червні 2015 р. на одеситку Ольгу Матковську. Зараз ним володіють Андрій Усенко і Валентин Повар, а директором є Олександр Савченко.

Усенко керував ТОВ «Провідна продовольча компанія ЗС», ТОВ «Адмет Груп» та скандальними «паливними» тендерними прокладками ТОВ «Інтертрейд Ойл» і ТОВ «Фінанс Менеджмент» із «генерал-єнакієвської» групи фірм, які були найбільшими постачальниками харчів для армії ще за часів Януковича. Із травня 2016 р. «Військторг» отримав підрядів принаймні на 1,32 млрд грн., а також не раз виступав єдиним конкурентом ТОВ «Транс Логістик Центр» із групи «генерал-єнакієвських» фірм.

ФОП Василенко Світлана Олександрівна отримає 84,66 млн грн. за харчування військових Одещини. Цього разу вдалось зекономити 21%.

Пропозиція ФОП Павленко Тарас Павлович була трохи дешевша, але цей учасник не сплатив забезпечення і був відхилений. ТОВ «Проект Інвест ХХІ» скаржилось в АМКУ на нібито наявні в паперах Василенко недоліки, проте адмінколегія його не підтримала.

Зареєстрована у червні 2016 р. підприємець Світлана Василенко (Алашкевич) з Миколаєва виграла єдиний грудневий тендер Міноборони на 386 тис грн. Інші виграні нею армійські торги на 3,24 млн грн. відмінили, бо вона не прийшла на підписання договору.

ТОВ «Преміум Фінанс Груп» за 83,79 млн грн. годуватиме бійців у Хмельницькому, Вінниці, Житомирі та Бердичеві. Економія в цьому випадку склала 13%.

Двох незначно дешевших учасників відхилили за відсутність низки документів.

Засновником і директором київської «Преміум Фінанс Груп» із серпня 2016 р. є Володимир Змерзлий із Немирова Вінницької області. Раніше фірму було записано на киянку Ілону Антонову, власницю нині ліквідованого МБФ «Благодійна ліга «Віант». Партнерами по фонду були Костянтин Хряпін, ТОВ «Стронг-Центр» Теймураза Нацвлішвілі, ТОВ «Молодіжний житловий комплекс «Оболонь» Василя Антонова , голови Оболонської РДА у 2010-2013 рр.., та його ж ДочП «Стиль». Ще раніше «Преміум Фінанс Груп» Антонової називалась «Вілла Стар Тур».

Із жовтня 2016 р. «Преміум Фінанс Груп» отримала підрядів на 111,19 млн грн.

Столичному ТОВ «Сідеа» за 68,62 млн грн. замовили продукти для військової частини, госпіталю і навчальних закладів Київщини з найбільшою економією в 23%.

Засновниками «Сідеа» зі статутним капіталом 1 тис грн., що вперше прийшло на торги, є Ігор Панченко з Черкас і киянин Сергій Рибаков, який також володіє ТОВ «Будівельне об’єднання «Мрія» та керує ТОВ «Кей Стоун» Сергія Єрмоловича.

За даними системи «YouControl» , у 2016 р. частку Панченка мав Дмитро Тубанов, нині – член наглядової ради ПАТ «Київська фабрика технічних паперів» Євгена М’якоти, Євгена Кричевського, Олексія Буйніса, Андрія Романовського та Олексія Воронова, двоє з яких є росіянами.

ТОВ «Маяк-Південь» годуватиме солдат Миколаєва за 29,11 млн грн. Ціна потенційної угоди лише на 4% нижча від очікуваної суми.

На 9% дешевші ТОВ «Валета С» і ПП «В.М.В» відхилили відповідно за відсутність заявки до аналогічного договору та забезпечення пропозиції, а Василенко із трохи нижчою ціною не подала замовнику каталог із цінами за одиницю товару.

Засновницею «Маяк-Південь» з Одещині є Валентина Юрко, а керівником – Сергій Корчемний. Однак «YouControl» повідомляє, що у 2016 р. фірмою володів Юрій Рудик, власник ПП «Збалансоване харчування», двічі оштрафованого АМКУ. Сам «Маяк-Південь» брав участь лише в паливних і харчових тендерах армії та виграв уперше.

Столичне ТОВ «Військсервіс-Волонтер» киянина Сергія Вітра виграло 14,92 млн грн. на харчування для Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові. На цих торгах зекономили 11%.

Три на 9% дешевші фірми були відхилені за відсутність забезпечення пропозиції чи довідок про відсутність судимостей і податкової заборгованості.

Із травня 2016 р. «Військсервіс-Волонтер» отримав підрядів армії та Нацгвардії на 21,14 млн грн.