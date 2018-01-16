Януковичевський годівник в новому юробличчі отримає 294 мільйони на харчі для армії
Міністерство оборони України у грудні-січні повідомило про намір укласти сім угод про закупівлю продуктів харчування за каталогом для особового складу і штатних тварин ЗСУ на 2018 рік на загальну суму 575,22 млн грн.
- До половини коштів, а саме 294,13 млн грн. заплатять ТОВ «Військторг», яке годуватиме солдатів Кропивницького та Львівщини.
На виграних цією фірмою двох тендерах формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі склала 2% і 5%. На кожному з них чотири-п’ять учасників пропонували на 2-18% нижчі ціни, але їх відхилили: через претензії до документів або взагалі без пояснення причин.
Київський «Військторг» зареєстровано в червні 2015 р. на одеситку Ольгу Матковську. Зараз ним володіють Андрій Усенко і Валентин Повар, а директором є Олександр Савченко.
Усенко керував ТОВ «Провідна продовольча компанія ЗС», ТОВ «Адмет Груп» та скандальними «паливними» тендерними прокладками
- ФОП Василенко Світлана Олександрівна отримає 84,66 млн грн. за харчування військових Одещини. Цього разу вдалось зекономити 21%.
Пропозиція ФОП Павленко Тарас Павлович була трохи дешевша, але цей учасник не сплатив забезпечення і був відхилений. ТОВ «Проект Інвест ХХІ» скаржилось в АМКУ на нібито наявні в паперах Василенко недоліки, проте адмінколегія його не підтримала.
Зареєстрована у червні 2016 р. підприємець Світлана Василенко (Алашкевич) з Миколаєва виграла єдиний грудневий тендер Міноборони на
- ТОВ «Преміум Фінанс Груп» за 83,79 млн грн. годуватиме бійців у Хмельницькому, Вінниці, Житомирі та Бердичеві. Економія в цьому випадку склала 13%.
Двох незначно дешевших учасників відхилили за відсутність низки документів.
Засновником і директором київської «Преміум Фінанс Груп» із серпня 2016 р. є Володимир Змерзлий із Немирова Вінницької області. Раніше фірму було записано на киянку Ілону Антонову, власницю нині ліквідованого МБФ «Благодійна ліга «Віант». Партнерами по фонду були Костянтин Хряпін, ТОВ «Стронг-Центр» Теймураза Нацвлішвілі,
Із жовтня 2016 р. «Преміум Фінанс Груп» отримала підрядів на 111,19 млн грн.
- Столичному ТОВ «Сідеа» за 68,62 млн грн. замовили продукти для військової частини, госпіталю і навчальних закладів Київщини з найбільшою економією в 23%.
Засновниками «Сідеа» зі статутним капіталом 1 тис грн., що вперше прийшло на торги, є Ігор Панченко з Черкас і киянин Сергій Рибаков, який також володіє ТОВ «Будівельне об’єднання «Мрія» та керує ТОВ «Кей Стоун» Сергія Єрмоловича.
За даними системи
- ТОВ «Маяк-Південь» годуватиме солдат Миколаєва за 29,11 млн грн. Ціна потенційної угоди лише на 4% нижча від очікуваної суми.
На 9% дешевші ТОВ «Валета С» і ПП «В.М.В» відхилили відповідно за відсутність заявки до аналогічного договору та забезпечення пропозиції, а Василенко із трохи нижчою ціною не подала замовнику каталог із цінами за одиницю товару.
Засновницею «Маяк-Південь» з Одещині є Валентина Юрко, а керівником – Сергій Корчемний. Однак
- Столичне ТОВ «Військсервіс-Волонтер» киянина Сергія Вітра виграло 14,92 млн грн. на харчування для Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові. На цих торгах зекономили 11%.
Три на 9% дешевші фірми були відхилені за відсутність забезпечення пропозиції чи довідок про відсутність судимостей і податкової заборгованості.
Із травня 2016 р. «Військсервіс-Волонтер» отримав підрядів армії та Нацгвардії на 21,14 млн грн.
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Финансы
16.01.2018 14:46