За год поголовье крупного рогатого скота в Украине сократилось на 1,5%

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине по состоянию на 1 января 2018 года составило 3,628 млн голов. Это на 1,5% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года.

Об этом сообщили в Госслужбе статистики Украины, передает Сегодня .

По данным официальной статистики, поголовье коров за 2017 год снизилось на 2,1% и составило 2,064 млн голов.

Поголовье свиней сократилось на 8,2% – до 6,12 млн голов, овец и коз выросло на 0,1%, до 1,316 млн голов. Как ранее отмечали эксперты, на ситуацию с поголовьем свиней в Украине негативно повлияла эпидемия африканской чумы (АЧС).

Поголовье птицы в стране по сравнению с 1 января 2017 года увеличилось на 1,7%, составив 205,103 млн голов. При этом украинцы все чаще отдают предпочтение курятине – ее стоимость остается более доступной, и этот вид мяса вытесняет из рациона все остальные.

Как сообщалось со ссылкой на данные Госстата, поголовье КРС в Украине (без учета временно оккупированной территории АРК и зоны проведения АТО) в 2016 году составило 3,682 млн голов, что на 1,8% меньше, чем в 2015 году.

Поголовье свиней в 2016 году сократилось на 5,8% – до 6,669 млн голов, овец и коз – на 0,8%, до 1,315 млн голов, птицы – на 1,1%, до 201,7 млн голов.