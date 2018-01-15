Бензин на АЗС продолжает дорожать

С 12 по 15 января розничные цены на бензин и дизельное топливо увеличились в большинстве украинских сетей АЗС.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, пишет enkorr .

В частности, крупнейшая сеть группы Приват повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В сети Авиас бензин марки А-92 подорожал до 27,45 грн/л, А-95 – до 27,95 грн/л, А-95+ – до 28,45 грн/л, а дизтопливо – до 26,00 грн/л. На станциях Укрнафты цены на бензин А-92 выросли до 27,50 грн/л, А-95 – до 28,00 грн/л, А-95+ – до 28,50 грн/л, дизтопливо – до 26,00 грн/л.

На 96 коп/л подорожали все виды топлива в сети Овис, на 85 коп/л топливо подорожало в сети UPG.

Кроме того, на 0,20-1,4 грн/л цены подняли AMIC, Shell, SOCAR, Автотранс, Параллель, БРСМ-Нафта, KLO, Marshal, ОККО, Татнефть- Украина, ZOG и Jazz Oil.

В группе отметили, что 15 января средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 выросла на 59 коп./л – до 28,59 грн/л и 29,34 грн/л, соответственно, А-95+ подорожал на 52 коп./л – до 30,51 грн/л, а ДТ прибавило 58 коп./л (27,17 грн/л).

Напомним, в праздничные и выходные дни, с 5 по 9 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли.