Учителям повысили зарплаты до 6,5-8,5 тысяч

Размер оклада зависит от категории педагога.

Учителям повысили зарплаты до 6,5-8,5 тысяч
Фото: Depositphotos/photo-deti

Кабинет Министров на заседании в среду принял решение о повышении зарплат учителей с января.

"С января мы повысим заработную плату украинском учителю", - приводятся на сайте правительства слова премьера Владимира Гройсмана.

В абсолютных цифрах показатель зарплат составит 6,5-8,5 тыс. в месяц в зависимости от категории.

При этом премьер-министр обратил внимание на необходимость работы с местными властями по повышению зарплат преподавателям, которые финансируются по линии местных бюджетов.

Напомним, новая редакция закона "Об образовании" предусматривает поэтапное повышение до 2023 года должностного оклада педагогического работника до трех минимальных заработных плат. Одна минимальная зарплата сейчас равна 3723 гривнам.

В 2017 году зарплаты учителей общеобразовательных учебных заведений выросли примерно на 50%. Учителя высшей начали получать около 6,5 тыс гривен.

Это было сделано за счет повышения минимальной зарплаты и продвижения учителей на два тарифных разряда вперед - с 9-12 разряда на 11-14.


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