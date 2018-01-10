Гройсман: Аграрный сектор формирует 17-18% ВВП Украины

Премьер заявил, что поддержка аграрного сектора в 2018 году будет беспрецедентной и составит 6 миллиардов гривен. Аграрный сектор формирует 17-18% ВВП Украины, и потенциал его технологического развития является большим.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с молодыми предпринимателями в Киеве , передает УНИАН .

"Если мы говорим об аграрном секторе, то он формирует 17-18% ВВП ", - сказал премьер.

По его словам, государственная поддержка аграрного сектора в 2018 году будет беспрецедентной и составит 6 миллиардов гривен, что откроет возможности для его технологического развития на основе отечественных технологий.

Напомним, в ноябре Гройсман заявлял, что агропромышленный комплекс Украины обеспечивает около 14% объема валового внутреннего продукта и около трети поступлений в государственный бюджет страны. В государственном бюджете объем программы поддержки животноводства в этом году составляет 4 миллиарда гривен, объем поддержки фермерства - не менее 1 миллиарда гривен. Также около 1 миллиарда гривен будет направлено на программу компенсации стоимости техники украинского производства. В правительстве намерены запустить механизмы поддержки агросектора до конца января.