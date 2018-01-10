?Суд оправдал и.о. директора строительства Дарницкого моста по делу о нанесении $1,5 млн ущерба

Иск прокуратуры о возмещении 7,8 млн гривен не удовлетворен.

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Шевченковский районный суд Киева оправдал обвинявшегося в нанесении ущерба на 1,5 млн долларов Владимира Борозенца, исполняющего обязанности начальника дирекции по строительству железнодорожно-автомобильного мостового перехода (Дарницкий мост) через Днепр в Киеве .

Об этом говорится в приговоре суда.

Борозенец обвинялся в том, что он, занимая в течение апреля-июня 2004 года должность и.о. начальника дирекции по строительству Дарницкого моста, действуя в интересах иностранной компании "Beon International Trading Limited" (США), совершил злоупотребление служебным положением.

Так, 29 апреля 2004 года он по доверенности от государственного предприятия "Юго-Западная железная дорога" (ЮЗЖД), заключил контракт с Beon International Trading Limited (штат Делавер, США) на изготовление вантового проекта моста через реку Днепр на участке "Киев-Московский - Дарница".

При этом подсудимому было достоверно известно, что компания Beon International Trading Limited не имела лицензии на выполнение проектных работ на территории Украины.

Также установлено, что не было разработано и одобрено технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства. Более того, с целью обеспечения требований безопасности Кабинетом министров в дальнейшем было принято решение о строительстве указанного моста не как вантового, а как арочного.

В связи с этим решением был заключен другой договор с новой компанией, и, соответственно, изготовленная Beon International Trading Limited проектная документация на строительство вантового моста не была и не могла быть использована по назначению.

В то же время 17 мая 2004 года Борозенец распорядился перевести на счет Beon International Trading Limited 1 474 000 долларов на проведение проектных работ по договору. Таким образом, следствие решило, что, превысив свои полномочия, подсудимый, нанес государству в лице ЮЗЖД материальный ущерб на сумму 1,5 млн долларов, что по курсу на 2004 года составляло 7 846 705 гривен.

В свою очередь суд решил, что проведенные экспертизы и свидетельские показания не доказывают вину подсудимого. В связи с этим обвиняемый признан невиновным и оправдан. Иск прокуратуры о возмещении 7,8 млн гривен материального ущерба не удовлетворен.

Напомним, Дарницкий мост начали строить в 2004 году, в марте 2011 года мост заработал в двухстороннем режиме.