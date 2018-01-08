Кипрский суд заморозил все ключевые активы Ахметова

Стал известен полный список компаний Рината Ахметова и группы СКМ, которые были заморожены кипрским судом в Никосии по иску компании Raga Establishment (бывшей Epic Telecom Invest Ltd).

Об этом сообщает « 112-Украина».

Арестованные активы олигарха были разбиты на девять кластеров. В них попали:

— 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр);

— акции банка «ПУМБ»;

— 100% акционерного капитала «СКМ-Инвест», «СКМ Спорт Лимитед» (Кипр);

— 90,25% акционерного капитала «Стадион «Шахтер»;

— 100% акционерного капитала «СКМ Менеджмент» (Нидерланды);

— 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы «Эста» — это отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости);

— кипрская компания UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (владеет более 50% в ОАО «Донецкгормаш»);

— 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией «Веско» — крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы);

— 100% Parallel Nafta (владеет корпоративными правами группы «Параллель«(автозаправки);

— 100% «СКМ Финанс»;

— 100% акций холдинга ДТЭК.

Raga Establishment в 2013 году продала «Укртелеком» Ахметову. Олигарх должен был заплатить 860 млн долларов, но предоставил только аванс в размере 100 млн долларов, после чего прекратил выплаты.

Затем Raga Establishment обратилась в Лондонский арбитражный суд, который обязал Ахметова выплатить остаток. Но олигарх решение суда проигнорировал. По словам представителя истца, Ахметов пытался освободить свои компании от активов «путем изъятия активов и обмана». Поэтому суд Никосии 27 декабря и решил заморозить активы. 3 января решение суда стало доступно общественности.

В Raga уточнили, что для того чтобы арест на актив был наложен, его должен актуализировать Национальный суд каждой отдельно взятой юрисдикции. Это решение является техническим и может быть принято в любой стране мира.

Конечным бенефициаром Raga Establishment выступает бывший глава правления «Родовид банк» Денис Горбуненков. Он создавал компанию ЕСУ для покупки в интересах Рината Ахметова госпакета акций «Укртелеком». А объявленные публично собственники компании из Швейцарии были такими только формально.

Горубненков также управлял активами Фирташа, но к этой сделке по покупке ЕСУ тот не имел отношения. Зато он выступил поручителем по одному из кредитов, который Горбуненков взял для покупки акций «Укртелекома».

Группа СКМ уже заявила, что обжалует решение кипрского суда о заморозке своих активов на сумму в 820 млн долларов.

Согласно заявлению группы, компания в 2013 году опосредованно приобрела акции «Укртелекома» в Raga Establishment Limited. Сделано это было только через 2 года после приватизации телефонной компании.

В СКМ отмечают, что категорически не согласны с определением суда. Компании группы СКМ будут активно защищаться в судах против иска Raga Establishment Limited. Также в пресс-службе СКМ напомнили, что они ни прямо, ни косвенно не принимали участия в приватизации «Укртелекома» в 2011 году.

«Как мы неоднократно заявляли, претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины относительно законности приватизации „Укртелекома“ и выполнения инвестиционных обязательств касаются именно деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, финансировали приватизации в 2011 году», — сказано в заявлении группы СКМ.