НБУ переписал кассовые правила для бизнеса

Нацональный банк (НБУ) переписал "Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте" после того, как президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий ведение бизнеса.

Соответствующие нормы закреплены в постановлении НБУ №148, которое вступило в силу с 5 января. Чиновники не стали ограничиваться косметическими правками и переписали прежнее положение полностью. А заодно отменили действие ряда других своих документов, дополнявших старые нормы, пишет UBR .

К примеру, ограничение наличных расчетов на уровне 50 тыс. грн, которое до сих пор регламентировалось постановлением №210 от 6 июня 2013 года, теперь прописано в общем порядке проведения кассовых операций.

Одна из ключевых новаций, который привнес документ – сдача торговой выручки через терминалы самообслуживания (ПТКС) и банкоматы, в том числе те, которые принадлежат и обслуживаются небанковскими финучреждениями. Некоторые из участников рынка платежных терминалов признались, что и прежде принимали к зачислению выручку. Но исключительно от физлиц-предпринимателей и в качестве операций пополнения собственного счета.

Теперь же НБУ официально узаконил эту операцию для всех субъектов хозяйствования. А значит уже с сегодняшнего дня предприятия официально могут сдавать выручку через ПТКС. Никаких ограничений на сумму таких операций Нацбанк не ввел. Правда, в финкомпаниях признаются, что конкуренцию традиционной инкассации все равно составить не смогут.

"Конечно, нам интересен этот рынок, однако едва ли терминалы смогут принимать свыше 15 тыс. грн. в день от одного юрлица. Для сумм сверх этого лимита придется заключать договор с предприятием, проводить идентификацию и верификацию клиента. Это громоздкая процедура и вряд ли кто-то поставит ее на поток. Разве что в исключительных случаях", – пояснил директор одной из украинских финкомпаний, располагающей лицензией НБУ на перевод средств без открытия счета.

Кроме того, добавил он, емкость купюроприемника не безгранична, потому для очень крупных сумм терминал все равно не подойдет. Даже если утрясти все вопросы финансового мониторинга. Между тем, даже с такими ограничениями для многих предпринимателей нацбанковское ноу-хау может оказаться существенным подспорьем. Вед теперь можно будет не возить наличные в банк самостоятельно и не тратиться на инкассаторские услуги.

"Особенно востребована эта опция будет у небольших магазинов и тех предприятий, которые не имеют под рукой развитой банковской инфраструктуры. Для небольших "сельмагов" с выручкой в 50-70 тыс. грн. в неделю она и вовсе может оказаться спасением. Тем более, что в большинстве из них уже установлены терминалы", – рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Постановление также обязывает финкомпании зачислять принятую выручку на отдельный спецсчет. А чек, выданный терминалом или банкоматом, является достаточным доказательством сдачи выручки в банк для контролирующих органов.

Также НБУ увеличил срок, в течение которого предприятие может хранить в своей кассе наличные, предназначенные для выплаты зарплат, стипендий, пенсий и т.д. сверх установленного кассового лимита. Если прежде на это регулятор отводил 3 рабочих дня, то согласно обновленного положения держать такую наличку можно 5 дней. А для предприятий транспортной отрасли (ж/д, морпорты) срок увеличили с 5 до 10 дней. Правда, касается это только наличных, полученных в банке. Для средств, поступивших в кассу как выручка, срок остался прежним – 3 дня.

Также Нацбанк расширил перечень условий, при которых наличные под отчет могут выдаваться на срок сверх стандартных 2-х дней. Если прежде такие средства можно было выдавать на закупку сельхоз продукции и вторсырья (до 10 дней), то теперь к ним прибавили еще и закупку черного и цветного металлолома (до 30 дней).

Позаботился Нацбанк и о соблюдении кассовой дисциплины. Многие из прежних норм были отменены, а в целом процедура упростилась. Как и прежде, расчет лимита кассы предприятие должно осуществлять самостоятельно. Но существовавшие прежде строгие правила его определения значительно упростили. К примеру, Нацбанк больше не устанавливает ограничений на максимальный расчетный лимит остатка в кассе. А при его определении НБУ предлагает отталкиваться от среднедневной выручки предприятия, без ограничения периода, который берется за основу.

Отдельно регулятор прописал в положении, что если инкассация средств не состоялась по вине банка, излишек средств в кассе нельзя будет считать превышением лимита.

Еще одно важное новшество – разрешение заключать договора по предоставлению персонала с кассирами других организаций. Если прежде "кассовыми вопросами" на предприятии должен был ведать штатный сотрудник, то отныне функции кассира может выполнять даже работник другого юрлица. Необходимо лишь заключить соответствующее соглашение и подписать договор о полной материальной ответственности.