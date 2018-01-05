Цена нефти марки Brent достигла 68,01 доллара за баррель
По состоянию на утро 5 января, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте упали в цене до 68,01 доллара за баррель.
Об этом сообщает
По данным издания по состоянию на 8:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,09%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 61,95 доллара за баррель, потеряв 0,10%.
Напомним, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в четверг утром упали в цене до 64,46 доллара за баррель.
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