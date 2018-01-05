Суд арестовал счета крупного импортера сжиженного газа

Печерский районный суд Киева 22 декабря наложил арест на двадцать банковских счетов группы компаний Надежда, которая является одним из крупнейших игроков на рынке сжиженного газа Украины.

Об этом свидетельствуют решения суда, обнародованные в едином реестре.

Арест наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры, которая ведет расследование уголовного производства относительно компании ООО Днипроолия по уклонению от уплаты налогов.

Согласно тексту решения судов, компании входящие в группу Надежда, вели сомнительную хозяйственно-финансовую деятельность с ООО Днипроолия, которая по мнению следствия, привела к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Кроме того, ГПУ подозревает ряд компаний Надежды в осуществлении операций, связанных с "нетипичным экспортом, по договору комиссии, путем заключения ничтожных сделок, связанных с приобретением товарно-материальных ценностей у предприятий с признаками фиктивности, в том числе, которые находятся на территориях так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"В результате таких действий должностные лица ООО Днипроолия и должностные лица Надежда Трейд, Евростандарт Автогаз, Газ Постачання уклонялись от уплаты налогов на сумму 2,3 млрд гривен", - говорится в решении судов.

В расследовании фигурируют следующие компании группы Надежда: Надежда Трейд", Надежда Ритейл, Надежда Ритейл-2017, Евростандарт Автогаз, Газ Постачання, Облпалыво, "БВС-2014", Nadezhda Limited, Монтажналадка.

Уголовное производство относительно деятельности ООО Днипроолия было открыто еще в ноябре 2015 года. До декабря 2017 года Надежда не была фигурантом этого производства, следует из реестра судебных решений.

Группа Надежда, по данным консалтинговой компании А-95, в ноябре 2017 импортировала 9,3 тыс. тонн сжиженного газа, что является вторым показателем за этот период после группы компаний БРСМ-Нафта среди конечных получателей.

По итогам 11 месяцем группа Надежда завезла около 134 тыс. тонн сжиженного газа в Украину, что составляет более 12% импорта. Основными бенефициарами группы являются Станислав и Виктор Батраченко. Надежда - один из старейших игроков на рынке сжиженного газа Украины.

Напомним, с 2 по 3 января текущего года розничные ценына бензин и дизельное топливо выросли в сетях ОККО, WOG, AMIC, Shell, SOCAR, UPG и KLO. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95.

Как отмечается, на станциях сети Shell все виды топлива подорожали 62-73 коп/л, SOCAR, AMIC и UPG подняли цены на 30 коп/л. В столичной сети KLO цена А-92 выросла на 10 коп/л, А-95, А-95+ и ДТ – на 20 коп/л.

На 50 коп/л цены на все топливо подняли Автотехсервис и Рур Групп, на 5-10 коп/л - Кворум.

В группе А-95 отметили, что 3 января средняя по стране стоимость дизтоплива и бензина А-92 и А-95 выросла на 5 коп/л, премиальные марки А-95 – на 8 коп/л.