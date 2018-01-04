ФГВФЛ намерен продать активы банков на 25 миллиардов гривен

В течение текущих рабочих дней Фонд гарантирования вкладов запланировал продажу активов ликвидируемых банков на общую сумму более 25,7 млрд грн.

Как сообщает ФГВ, большую часть в этой сумме, более 24,7 млрд грн, составляют права требования по кредитам. Около 317,5 млн грн - основные средства банков-банкротов, а также 571,6 млн грн дебиторской задолженности и активы группы ценные бумаги - на 98,7 млн грн.

В десятку лидеров по объемам выставленных на торги активов вошли:

- ПАО «Дельта Банк»: на продажу выставлены активы на общую сумму почти 7,4 млрд грн (в т.ч. дебиторская задолженность перед банком на 33,65 млн грн);

- ПАО «Брокбизнесбанк»: на продажу выставлены права требования по кредитам и основные средства на общую сумму 4,5 млрд грн;

- ПАО «ВиЭйБи Банк»: активы (права требования и основные средства) выставлены на продажу за почти 3,6 млрд грн;

- ПАО «Банк Финансы и Кредит»: на продажу выставлены активы (права требования и основные средства) на общую сумму около 2 млрд грн;

- ПАО «Банк Киевская Русь»: на продажу выставлены права требования по кредитам и основные средства на общую сумму более 1,7 млрд грн;

- ПАО «Имэксбанк»: на продажу выставлены права требования по кредитам и основные средства на общую сумму около 1,3 млрд грн;

- ПАО «Банк Форум»: на продажу выставлены активы на общую сумму 759,2 млн грн (в т.ч. дебиторская задолженность перед банком на 77,85 млн грн);

- ПАО «ПТБ»: на продажу выставлены права требования по кредитам и основные средства на общую сумму 728,71 млн грн;

- ПАО «КБ Надра»: права требования по кредитам и основные средства будут продаваться за 709,36 млн грн.