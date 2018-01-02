Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен

С 1 января 2018 года в Украине начинает существенно повышаться минимальная зарплата учителя в соответствии с нормами нового закона «Об образовании», принятого в сентябре 2017 года.

В соответствии с законом минимальная зарплата педагога низкой квалификации равна трехкратному размеру минимальной зарплаты. А выплаты научно-педагогическому работнику — еще на четверть больше. С учетом того, что с января 2018 года минимальная зарплата в Украине будет составлять 3723 грн в месяц, зарплаты украинских учителей должны вырасти в три раза — до более чем 11 тыс. гривен в месяц.

При этом учителя смогут повышать квалификацию не только в учебных заведениях с лицензией, но и «в других субъектах образовательной деятельности, физических и юридических лиц». В таком случае результаты признаются отдельным решением педагогического совета. Таким образом, в ближайшее время мы увидим не только резкий рост зарплат учителей, но и повсеместное увеличение их квалификации, чтобы получать дополнительную четверть ставки за высокий профессионализм.