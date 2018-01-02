В Украине рыночная цена на электроэнергию возрастает на 9,5%

С 1 января оптовая рыночная цена на электроэнергию вырастет на 9,5%.

Об этом говорится в соответствующем решении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – передает Укринформ.

Согласно решению комиссии, ОРЦ растет на 9,5% – до 1495,46 грн за 1 МВт-час. Повышение повлияет только на цены для промышленных потребителей, население будет платить по тем же тарифам, что и ранее.

Причиной роста цены в Нацрегуляторе назвали рост тарифов на отпуск электроэнергии энергогенерирующими компаниями.

В частности, тариф на отпуск Чао «Укргидроэнерго» вырастет на 20%: тариф ГАЭС на 2018 год составит 291,48 коп. за КВт-ч, для ГЭС – 32,13 коп. за КВт-час.

Тариф ГП НАЭК «Энергоатом» увеличится на 15% – до 54,71 коп. за КВт-час.

На 16% выросли тарифы на отпуск электроэнергии производителями альтернативной энергетики.

Кроме того, тарифы на отпуск ТЭЦ увеличена на 14%.

В решении НКРЕКУ также отмечается, что с 1 апреля 2018 года ОРЦ повысится еще на 6,1% – до 1586,69 грн за 1 МВт-час. Таким образом, прогнозная оптовая рыночная цена на 2018 год составит 1561,99 грн.