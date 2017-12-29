"Газпром еще останется должен": Пономарь объяснил условия возобновления закупок газа у РоSSии

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Политический обозреватель Олег Пономарь пояснил, как Украина будет снова закупать газ у РоSSии согласно решению Стокгольмского арбитражного суда.

Новость передает Час Пик со ссылкой на страницу Пономаря в Фейсбуке.

"Так как больших новостей нет, то - небольшая ремарка про газ.

Напомню, что, согласно контракту от 2009 года, Украина обязана была оплачивать 52 млрд куб в год. Не имеет значения - взяли мы весь объем или его часть - платить обязаны за все 52 каждый год.

Согласно решению Арбитражного института Стокгольма, Украине нужно будет возобновить закупки роSSийского газа и в последние два года срока контракта (2018-2019) отбирать и оплачивать 4 млрд куб. м газа. То есть, Арбитраж снизил нам объем ежегодной обязательной закупки в 13 раз и осталось всего два года контракта. (4 млрд кубов - это примерно 1,4 млрд долл).

Далее.

Арбитраж подтвердил долг Украины Газпрому около 2 млрд долл за газ, полученный при Януковиче и не оплаченный. Но.. Арбитраж еще рассматривает иск Украины к Газпрому по транзиту газа. Украина требует от Газпрома около 8 млрд долл. Вердикт ожидается в феврале и Украина не будет выплачивать эти 2 млрд долл до февраля. Таким образом, если Украина выиграет и этот иск (держим кулаки), то вполне возможно, что мы вообще ничего не будем платить Газпрому и Газпром еще останется должен - как раз нам на два года газа до окончания контракта", - написал Пономарь.

Напомним, Украина готова возобновить закупку газа у РоSSии: Порошенко назвал условия.


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