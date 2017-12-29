КГГА начала дистанционно включать и отключать отопление в столичных школах и детсадах

КГГА начала дистанционно включать и отключать отопление в столичных школах и детсадах

В 2017 году в 400 детских садах и школах Киева начала функционировать система дистанционного мониторинга энергопотребления в помещениях.

Об этом сообщил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев, передал корреспондент ГолосUA.

«Система позволяет дистанционно мониторить температуру в классах, управлять оборудованием индивидуального теплопункта в школах или детских садах, своевременно выявлять сбои в работе системы, а главное - оперативно реагировать на изменение погоды и графика работы заведения. То есть ночью или во время каникул, когда обучение не проводится, уровень энергопотребления можно снижать до необходимого технического минимума», - сказал он.

П.Пантелеев пояснил, что дистанционный доступ к системам теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения данных объектов позволяет решить ряд задач: контролировать текущую ситуацию и устанавливать оптимальный режим потребления энергоносителей, ориентируясь на реальную температуру воздуха за окном и на количество учеников.

«Сейчас, к примеру, у нас каникулы в школах, поэтому классы обогреваются по-другому», - сказал он.

Соответственно, эта система позволяет экономить энергоресурсы, если нет необходимости увеличивать мощность обогрева, водоснабжения и электропотребления. В целом, такая экономия составляет до 30% от обычного объема потребления ресурсов.

«Кроме того, дистанционный мониторинг систем энергоснабжения, теплообеспечения позволяет быстро реагировать на аварийные ситуации», - отметил П.Пантелеев.

В КГГА прогнозируют, что данный подход к дистанционному мониторингу обеспечения теплом, электроэнергией школ и детсадов позволит сэкономить в 2018 году до 60 млн грн бюджетных средств.

«Это наша реакция на решение НКРЭКУ с 2018 года повысить стоимость отопления в бюджетных учреждениях в 1,6 раза. Эти деньги платятся из горбюджета. Лучше пусть они пойдут на питание школьникам», - высказался П.Пантелеев.




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