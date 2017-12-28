Сельское хозяйство возглавило ТОП-3 самых прибыльных отраслей 2017 года

Государственная служба статистики обнародовала информацию о прибыльности отечественных предприятий с начала года.

Об этом пишет etcetera.media .

Так, ТОП-3 самых прибыльных отраслей 2017 года выглядит следующим образом:

Сельское хозяйство

Охрана здоровья

Торговля

Наиболее выгодно заниматься сельским хозяйством. Прибыль получило 90% предприятий, задействованных в этой сфере. Далее идут сферы здравоохранения – 79% и торговли – 76%.

Также, оказалось, что с убытками работало 30% всех украинских предприятий.

Ненадежным бизнесом в современной Украине является транспорт и складское хозяйство. В этой сфере 41% предприятий работает с убытками. Далее идут сферы общественного питания (39%), операции с недвижимостью (36%) и промышленность (30%).

Судя по статистике, выгоднее всего производить лекарства (всего 8% убыточных предприятий), мебель и бумагу (20%), резину и пластик (21%). Чаще всего убытки несут предприятия топливно-энергетического комплекса. В зависимости от направления, без прибыли работают от 40 до 50% фирм, занятых в этой сфере.

Что ж, кризис кризисом, а кушать и лечиться люди будут всегда. Это и определяет, почему в Украине выгоднее заниматься сельским хозяйством, здравоохранением и торговлей.