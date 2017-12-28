Сельское хозяйство возглавило ТОП-3 самых прибыльных отраслей 2017 года

Государственная служба статистики обнародовала информацию о прибыльности отечественных предприятий с начала года.

Об этом пишет etcetera.media.

Так, ТОП-3 самых прибыльных отраслей 2017 года выглядит следующим образом:

  • Сельское хозяйство
  • Охрана здоровья
  • Торговля

Наиболее выгодно заниматься сельским хозяйством. Прибыль получило 90% предприятий, задействованных в этой сфере. Далее идут сферы здравоохранения – 79% и торговли – 76%.

Также, оказалось, что с убытками работало 30% всех украинских предприятий.

Ненадежным бизнесом в современной Украине является транспорт и складское хозяйство. В этой сфере 41% предприятий работает с убытками. Далее идут сферы общественного питания (39%), операции с недвижимостью (36%) и промышленность (30%).

Судя по статистике, выгоднее всего производить лекарства (всего 8% убыточных предприятий), мебель и бумагу (20%), резину и пластик (21%). Чаще всего убытки несут предприятия топливно-энергетического комплекса. В зависимости от направления, без прибыли работают от 40 до 50% фирм, занятых в этой сфере.

Что ж, кризис кризисом, а кушать и лечиться люди будут всегда. Это и определяет, почему в Украине выгоднее заниматься сельским хозяйством, здравоохранением и торговлей.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Санкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из НорвегииСанкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из Норвегии
Итоги внутреннего рынка фриланса 2017: заказчики потратили 180 млн грнИтоги внутреннего рынка фриланса 2017: заказчики потратили 180 млн грн
Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)
Как живет самый молодой миллиардер в мире: велосипед вместо машины, стартап вместо ГарвардаКак живет самый молодой миллиардер в мире: велосипед вместо машины, стартап вместо Гарварда
Блок рекламы


Похожие новости
«ПриватБанк» продадут после 2022 года, а «Ощадбанк» выведут на IPO — что власти будут делать с нацбанками
Андреевскую церковь обещают отреставрировать до 2020 годаАндреевскую церковь обещают отреставрировать до 2020 года
Госгеокадастр: в 2017 году стоимость аренды госземель на торгах выросла до рекорднойГосгеокадастр: в 2017 году стоимость аренды госземель на торгах выросла до рекордной
Цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 годаЦена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 года
Украинские IT-cпециалисты назвали главные события 2017 года: безвиз, блокировка «ВКонтакте» и биткоинУкраинские IT-cпециалисты назвали главные события 2017 года: безвиз, блокировка «ВКонтакте» и биткоин
Госдолг Германии начал уменьшаться впервые за 22 годаГосдолг Германии начал уменьшаться впервые за 22 года
НБУ отсрочил на два года увеличение уставного капитала банков до 300 млн грнНБУ отсрочил на два года увеличение уставного капитала банков до 300 млн грн
Лондонский арбитраж вынесет вердикт в деле "Укрнафты" до июля 2018 годаЛондонский арбитраж вынесет вердикт в деле "Укрнафты" до июля 2018 года
Госбюджет получит почти 750 миллиардов гривен налогов по итогам годаГосбюджет получит почти 750 миллиардов гривен налогов по итогам года
Кабмин прогнозирует инфляцию на уровне 13,4% к концу годаКабмин прогнозирует инфляцию на уровне 13,4% к концу года
Последние новости
Подгружаем последние новости