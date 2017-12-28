Кабмин разрешили Минфину списать долга Киева в 1,136 миллиарда гривен
Кабинет Министров разрешил Министерству финансов списать часть местного долга Киева в размере до 1,136 млрд гривен. Соответствующее постановление Кабмина было принято на заседании.
Об этом передают
Списанию подлежит часть обязательств Киевского городского совета в размере, соответствующем сумме расходов в 2017 году, затраченных на строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода.
При этом сумма не должна превышать 1 135 790 тыс. гривен.
Списание будет произведено в долларах по курсу НБУ на момент совершения расходов.
Долг у Киева возник после привлечения в 2012 году заимствований в горбюджет и перевода этого долга в 2015 году в госдолг страны.
В 2012 году Киев выпустил облигации серии G на 1,9 млрд гривен.
В 2015 году город допустил дефолт по ним - тогда было принято решение о переносе сразу двух выпусков облигаций внутреннего займа - серии G и серии H.
В конце 2015 года Кабинет Министров перевел $350 млн долга Киева в государственный долг Украины.
В рамках реструктуризации этих бумаг Киев договорился с большинством владельцев о списании 25% номинальной стоимости и обмене их на новые еврооблигации Украины с погашением в 2019 и 2020 годах и ставкой 7,75%, а также государственные деривативы.
В ноябре 2016 года Киевский городской совет погасил облигации внутреннего местного займа (серия G) на сумму 1,915 млрд гривен.
Также ранее сообщалось, 7 декабря Рада приняла госбюджет на 2018 год.
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