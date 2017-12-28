Цена нефти Brent достигла отметки 66,60 доллара за баррель

Цена нефти Brent достигла отметки 66,60 доллара за баррель

Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 28 декабря 2017 года, находится на отметке выше 66 долларов за баррель.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, передает РБК Украина.

Так, по состоянию на 07:56 по киевскому времени, цена нефти Brent находилась на уровне 66,60 доллара за баррель. Это на 0,35% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Отметим, мировые цены на нефть поднимаются на фоне данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в США за прошедшую неделю снизились значительнее ранее ожидаемой оценки.

В частности, запасы нефти в стране за неделю снизились на 6 млн баррелей - до 430,5 млн баррелей, в то время как прогноз предполагал снижение показателя только на 3,97 млн баррелей

Отметим, в первой половине декабря цена Brent превысила отметку в 65 долларов впервые с июня 2015 года на фоне продления ограничения на добычу в странах ОПЕК.

Напомним, стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 27 декабря 2017 года, составляет более 66 долларов за баррель. По состоянию на 08:08 27 декабря, цена барреля нефти Brent находится на уровне 66,70 долларов за баррель. Это на 0,13% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Санкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из НорвегииСанкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из Норвегии
Итоги внутреннего рынка фриланса 2017: заказчики потратили 180 млн грнИтоги внутреннего рынка фриланса 2017: заказчики потратили 180 млн грн
Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)
Как живет самый молодой миллиардер в мире: велосипед вместо машины, стартап вместо ГарвардаКак живет самый молодой миллиардер в мире: велосипед вместо машины, стартап вместо Гарварда
Блок рекламы


Похожие новости
Нефть Brent торгуется выше 66 долларов за баррельНефть Brent торгуется выше 66 долларов за баррель
В конце дня гривна существенно укрепилась относительно доллараВ конце дня гривна существенно укрепилась относительно доллара
Цена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 годаЦена нефти Brent превысила 66 долларов за баррель впервые с 2015 года
Цена нефти Brent достигла уровня 65,27 доллара за баррельЦена нефти Brent достигла уровня 65,27 доллара за баррель
Нефть Brent торгуется на уровне 64,77 доллара долларов за баррельНефть Brent торгуется на уровне 64,77 доллара долларов за баррель
Нефть Brent торгуется на уровне 64,46 доллара за баррельНефть Brent торгуется на уровне 64,46 доллара за баррель
Франция запретила добычу нефти и газа с 2040 годаФранция запретила добычу нефти и газа с 2040 года
В Крыму нашли заправку "Татнефти", не находящейся в санкционном спискеВ Крыму нашли заправку "Татнефти", не находящейся в санкционном списке
Курс доллара в Украине продолжил рост после скачка до трехлетнего пикаКурс доллара в Украине продолжил рост после скачка до трехлетнего пика
Нефть Brent торгуется на уровне 63,95 доллара за баррельНефть Brent торгуется на уровне 63,95 доллара за баррель
Последние новости
Подгружаем последние новости