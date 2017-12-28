Цена нефти Brent достигла отметки 66,60 доллара за баррель
Цена нефти североморской марки Brent сегодня утром, 28 декабря 2017 года, находится на отметке выше 66 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов, передает
Так, по состоянию на 07:56 по киевскому времени, цена нефти Brent находилась на уровне 66,60 доллара за баррель. Это на 0,35% выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Отметим, мировые цены на нефть поднимаются на фоне данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в США за прошедшую неделю снизились значительнее ранее ожидаемой оценки.
В частности, запасы нефти в стране за неделю снизились на 6 млн баррелей - до 430,5 млн баррелей, в то время как прогноз предполагал снижение показателя только на 3,97 млн баррелей
Отметим, в первой половине декабря цена Brent превысила отметку в 65 долларов впервые с июня 2015 года на фоне продления ограничения на добычу в странах ОПЕК.
Напомним, стоимость нефти североморской марки Brent сегодня утром, 27 декабря 2017 года, составляет более 66 долларов за баррель. По состоянию на 08:08 27 декабря, цена барреля нефти Brent находится на уровне 66,70 долларов за баррель. Это на 0,13% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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