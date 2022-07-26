Додаткова допомога пенсіонерам: покрокова інструкція, як отримати 6660 грн

Українські пенсіонери можуть отримати допомогу у розмірі 6660 гривень. Заявку можна подати не виходячи з дому – через соціальну платформу єДопомога, інформує Апостроф.

"Апостроф" розповідає, як це зробити.

Крок 1: перейти на сайт єДопомога за посиланням.

на головній сторінці вибрати категорію Виплати від міжнародних організацій;

Крок 2: натиснути кнопку Заповнити заявку на допомогу;

Крок 3: вказати свій соціальний статус, обравши категорію Пенсіонер;

Крок 4: вказати свої персональні дані - ПІБ, ІПН, дату народження та номер телефону;

Крок 5: вказати документ, що підтверджує особу - паспорт, свідоцтво про народження, посвідку на проживання та інше;

Крок 6: зазначити адресу свого поточного місця проживання;

Крок 7: вказати осіб віком до 18 років або недієздатних осіб, якщо вони є на утриманні заявника;

Крок 8: запровадити номер свого IBAN (міжнародний номер банківського рахунку), саме туди приходитимуть виплати;

9: натиснути Надіслати заявку.

Після отримання заявки Мінсоцполітики здійснить верифікацію даних заявника з використанням інформації з державних реєстрів та бази даних.

Після цього інформацію передають на розгляд міжнародних організацій, які надають допомогу українцям.


Олена Руденко, Апостроф





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