Суд не допустив детективів НАБУ до перевірки податкових операцій «КРТ» по «газовій справі» Дубневичів

Слідча суддя Солом’янського райсуду Києва Людмила Кізюн відмовила у задоволенні клопотання детектива НАБУ щодо призначення позапланової виїзної перевірки ТОВ «Корпорація “КРТ”» на предмет дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства упродовж 2013-2017 років. Про це свідчить ухвала суду від 30 листопада цього року.

НАБУ клопотало про проведення ревізії «Корпорації “КРТ”» у рамках кримінального провадження №22016000000000243, зареєстрованого 22 червня 2016 року. Мова про недоотримання «Нафтогазом» 224 млн грн в результаті маніпуляцій з газом ТОВ НВП «Енергії-Новояворівськ», бенефіціарними власниками якого є народні депутати Богдан та Ярослав Дубневичі (БПП).

Відмову у задоволенні клопотання слідча суддя Кізюн обґрунтувала тим, що у його матеріалах не доведена необхідність призначення перевірки на підставі ухвали слідчого судді, оскільки «кримінально-процесуальним законодавством України не передбачено, що саме слідчим суддею розглядаються клопотання про призначення перевірок».

Напередодні, 3 листопада, слідча суддя Кізюн у рамках цього ж кримінального провадження не дозволила НАБУ здійснити виїмку записів з серверів операторів мобільного зв’язку «Київстар» та «ВФ Україна» по кількох абонентських номерах за період з 1 січня 2013 року по 10 жовтня 2017 року. Причиною цього рішення стала неявка детективів бюро у судове засідання.

Зауважимо, що серед списку мобільних номерів в ухвалі прописані, з-поміж інших, контакти колишнього та нинішнього директорів ТОВ «Енергія», керівника нині припиненого ДП «Енергетик» НКП «МЕМ», а також бухгалтера ТОВ «Енергія» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ».

Ще раніше, у вересні, ТОВ «Енергія-Новий Розділ» скаржилося не бездіяльність детективів НАБУ та просило суд зобов’язати детективів передати наявні у них матеріали провадження слідчим СБУ, а кримінальне провадження №52016000000000479 щодо нецільового використання газу «Нафтогазу» на ще одній ТЕЦ Дубневичів, «Енергія-Новий Розділ», – закрити. Втім, суддя Ірина Усатова відмовила у задоволенні цієї скарги.

Нагадаємо, за підозрами правоохоронців, ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» в 2014-2015 роках завдали НАК «Нафтогаз України» збитків на суму понад 775 млн грн. Схема нанесення збитків була побудована на різниці в тарифах для різних категорій споживачів газу «Нафтогазу».

Щодо ТОВ «Корпорація “КРТ”», то вона фігурує у розслідуванні НАБУ щодо зловживань на «Укрзалізниці» під час закупівлі рейкових скріплень у період 2015-2016 років.


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