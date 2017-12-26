Суд не допустив детективів НАБУ до перевірки податкових операцій «КРТ» по «газовій справі» Дубневичів
Слідча суддя Солом’янського райсуду Києва Людмила Кізюн відмовила у задоволенні клопотання детектива НАБУ щодо призначення позапланової виїзної перевірки ТОВ «Корпорація “КРТ”» на предмет дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства упродовж 2013-2017 років. Про це свідчить
НАБУ клопотало про проведення ревізії «Корпорації “КРТ”» у рамках кримінального провадження №22016000000000243, зареєстрованого 22 червня 2016 року. Мова про недоотримання «Нафтогазом» 224 млн грн в результаті маніпуляцій з газом ТОВ НВП «Енергії-Новояворівськ», бенефіціарними власниками якого є народні депутати Богдан та Ярослав Дубневичі (БПП).
Відмову у задоволенні клопотання слідча суддя Кізюн обґрунтувала тим, що у його матеріалах не доведена необхідність призначення перевірки на підставі ухвали слідчого судді, оскільки «кримінально-процесуальним законодавством України не передбачено, що саме слідчим суддею розглядаються клопотання про призначення перевірок».
Напередодні, 3 листопада, слідча суддя Кізюн у рамках цього ж кримінального провадження
Зауважимо, що серед списку мобільних номерів в ухвалі прописані, з-поміж інших, контакти колишнього та нинішнього директорів ТОВ «Енергія», керівника нині припиненого ДП «Енергетик» НКП «МЕМ», а також бухгалтера ТОВ «Енергія» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ».
Ще раніше, у вересні, ТОВ «Енергія-Новий Розділ»
Нагадаємо, за підозрами правоохоронців, ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» в 2014-2015 роках завдали НАК «Нафтогаз України» збитків на суму понад 775 млн грн. Схема нанесення збитків була
Щодо ТОВ «Корпорація “КРТ”», то вона фігурує у розслідуванні НАБУ щодо зловживань на «Укрзалізниці» під час закупівлі рейкових скріплень у період 2015-2016 років.
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