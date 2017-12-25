Во Франции стартовал эксперимент по выплате денег просто так

Три человека будут в течение года получать 1000 евро в месяц.

Во Франции начался эксперимент по выплате безусловного базового дохода.

Как сообщает RFI, его проводит неправительственная ассоциация "Мой базовый доход" (MRB), выбравшая из почти 80 тысяч претендентов трех счастливчиков, которые будут в течение года получать "просто так" 1000 евро в месяц.

Тема выплаты безусловного базового дохода обсуждается в развитых странах мира вот уже много лет, а во Франции в нынешнем году стала одной из главных тем президентской предвыборной кампании. Самым ярым сторонником выплаты ББД был кандидат от Соцпартии Бенуа Амон, которого поддерживали французские "зеленые".

Суть ББД проста: каждый гражданин страны, вне зависимости от доходов, должен ежемесячно получать одинаковую сумму, которая позволит ему выжить. Это поможет многим "избежать ловушки бедности".

В современном мире даже наличие работы не всегда спасает человека от участи бедного. В Европе около 10% работающих людей являются бедняками. Во Франции число работающих людей, живущих за чертой бедности, то есть зарабатывающих менее 1015 евро в месяц, превысило 1 миллион человек, а общее число бедных — 8,9 миллионов.

Инициативу по проведению первого во Франции эксперимента проявил Жюльен Байу, официальный представитель партии "Европа-Экология- Зеленые", депутат регионального совета Иль-де-Франс.