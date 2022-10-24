В Україні дозволили оренду морського водного простору

Уряд підтримав ініційовану Мінагрополітики постанову про створення механізму укладення через електронні торги договорів оренди на користування морським водним простором України для цілей морської аквакультури. Про це повідомляють у Кабінеті міністрів України.

Зазначається, що орендувати водний простір зможуть тільки ті підприємці, які хочуть розвивати морську аквакультуру, тобто розводити, утримувати та вирощувати морепродукти

В Кабміні очікують, що такий крок сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу у цій сфері.

«До учасників таких електронних торгів висуватиметься принципова вимога: підтримання водного простору, який вони орендуватимуть, в оптимальному екологічному, санітарному та водогосподарському стані», – зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.

В Уряді додають, що основною ціллю цієї ініціативи є розвиток виробництва високоякісних морепродуктів широкого спектру.