В Україні дозволили оренду морського водного простору

Таким чином планують розвивати виробництво високоякісних морепродуктів, інформує ZN.ua.

В Україні дозволили оренду морського водного простору
В Уряді планують стимулювати виробництво морепродуктів
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Уряд підтримав ініційовану Мінагрополітики постанову про створення механізму укладення через електронні торги договорів оренди на користування морським водним простором України для цілей морської аквакультури. Про це повідомляють у Кабінеті міністрів України.

Зазначається, що орендувати водний простір зможуть тільки ті підприємці, які хочуть розвивати морську аквакультуру, тобто розводити, утримувати та вирощувати морепродукти

В Кабміні очікують, що такий крок сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу у цій сфері.

«До учасників таких електронних торгів висуватиметься принципова вимога: підтримання водного простору, який вони орендуватимуть, в оптимальному екологічному, санітарному та водогосподарському стані», – зазначив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.

В Уряді додають, що основною ціллю цієї ініціативи є розвиток виробництва високоякісних морепродуктів широкого спектру.


Артем Руденко, ZN.ua





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