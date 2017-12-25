Державна «Укртранснафта» дала своїй приватній фірмі 13 мільйонів на охорону нафтопроводів
Філії ПАТ «Укртранснафта» 16 листопада уклали три угоди з ТОВ «УТН Безпека» про охоронні послуги на загальну суму 13,34 млн грн. Про це
Філія «Магістральні нафтопроводи «Дружба» замовила послуг із охорони та забезпечення внутрішньо-об’єктового і пропускного режимів стаціонарних об’єктів на 7,60 млн грн., філія «Придніпровські магістральні нафтопроводи» – на 3,97 млн грн., а філія «Південні магістральні нафтопроводи» – на 1,77 млн грн.
Вартість 265 тис год. охорони десяти об’єктів протягом року становить 50,38 грн./год.
Нині засновником створеної у травні львівської фірми «УТН Безпека» зі статутним капіталом 1 тис грн. значиться київське ТОВ «Корпоративний фонд «Укртранснафта», а директором – Богдан Романович Гулида. Особа з такими ПІБ є
Корпоративний фонд у свою чергу належить самій державній «Укртранснафті» та профспілкам її апарату і філії «МН «Дружба», а його керівником є Віталій Шуляр.
У червні «УТН Безпека» була зареєстрована у Києві на
Останнім часом «Укртранснафта» замовляла охоронні послуги в поліції. А в березні 2015 року ПП «Шериф Гарант» Дмитра Стрижова отримало підрядів на 3,88 млн грн.
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