Державна «Укртранснафта» дала своїй приватній фірмі 13 мільйонів на охорону нафтопроводів

Філії ПАТ «Укртранснафта» 16 листопада уклали три угоди з ТОВ «УТН Безпека» про охоронні послуги на загальну суму 13,34 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

Філія «Магістральні нафтопроводи «Дружба» замовила послуг із охорони та забезпечення внутрішньо-об’єктового і пропускного режимів стаціонарних об’єктів на 7,60 млн грн., філія «Придніпровські магістральні нафтопроводи» – на 3,97 млн грн., а філія «Південні магістральні нафтопроводи» – на 1,77 млн грн.

Вартість 265 тис год. охорони десяти об’єктів протягом року становить 50,38 грн./год.

Нині засновником створеної у травні львівської фірми «УТН Безпека» зі статутним капіталом 1 тис грн. значиться київське ТОВ «Корпоративний фонд «Укртранснафта», а директором – Богдан Романович Гулида. Особа з такими ПІБ є сином Романа Методійовича Гулиди, судді Львівського апеляційного адміністративного суду.

Корпоративний фонд у свою чергу належить самій державній «Укртранснафті» та профспілкам її апарату і філії «МН «Дружба», а його керівником є Віталій Шуляр.

У червні «УТН Безпека» була зареєстрована у Києві на Володимира Місюрака і Марину Лосенко, а керував нею Володимир Гурлов. Перші двоє володіють ТОВ «Юридична фірма «Правова допомога», а останній – ТОВ «Юридична компанія «Правова допомога». Також Гурлов і Лосенко заснували ТОВ «Охоронна компанія «Секьюріті Інновейшн», ТОВ «Охоронна компанія «Гіперіон Екстра», ТОВ «Охоронна компанія «Скорпіон-М» і ТОВ «Охоронна фірма «Барс Секьюріті».

Останнім часом «Укртранснафта» замовляла охоронні послуги в поліції. А в березні 2015 року ПП «Шериф Гарант» Дмитра Стрижова отримало підрядів на 3,88 млн грн.


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