Электронный шекель: в Израиле планируют создать национальную криптовалюту

Министерство финансов Израиля рассматривает возможность введения собственной криптовалюты - электронный шекель.

Об этом сообщает газета Haaretz.

Предполагается, что электронный шекель станет альтернативой наличным деньгам. Указано, что транзакции с израильской криптовалютой будут осуществляться напрямую без посредничества банков.

"Вместо того, чтобы носить с собой купюру номиналом в 200 шекелей (около 57 долларов), израильтяне просто смогут использовать ряд кодов в своем смартфоне, в которых будут зашифрованы эти 200 шекелей", - поясняет газета.

Сообщается, что эмитентом электронного шекеля станет Центральный банк Израиля. Получить электронные шекели можно будет через банки, банкоматы или обычные денежные переводы между клиентами.

Согласно информации издания, в 2019 году в рамках "Установочного экономического закона" израильское Министерство финансоов поручит Центробанку создать комиссию по разработке электронного шекеля. Напомним, ранее член совета директоров Бундесбанка Карл Людвиг Тиле заявил, что в Еврозоне исключена официальная криптовалюта.

"Цифровые деньги центрального банка, аналогичные наличным деньгам, в настоящее время не предвидятся. Тем не менее, есть дискуссия о преимуществах цифровых денег центрального банка в закрытой системе для расчетов по сделкам", - сказал он.