Xiaomi собирается провести IPO и отметить 18-процентный рост прибыли

2017 год оказался для Xiaomi очень удачным во всех смыслах – и смартфоны новые выпустила, и кучу различных гаджетов, и прибыль хорошую заработала. Как сообщается, прогнозы по 18-процентному росту чистой прибыли китайский вендор не только оправдает, но еще и превзойдет. Сама Xiaomi пока не спешит раскрывать показатели – все будет опубликовано в январе в официальном финансовом отчете за четвертый квартал текущего года, там все и увидим.

Xiaomi

Но факт остается фактом: рост компании нельзя не замечать, и она становится очень сильным игроком на мировом рынке мобильных устройств. Подтверждается это не только широким модельным рядом, от бюджетного Redmi 5 до топового безрамочного Mi Mix 2, но и желанием Xiaomi провести публичное размещение акций, о чем стало известно от инсайдеров. Xiaomi сейчас ведет переговоры со своими инвесторами, так что в 2018 году вероятность проведения IPO окажется максимально высокой.

Более того, эксперты прогнозируют крайне удачное проведение размещения, которое повлечет за собой рост рыночной стоимости компании вплоть до $100 миллиардов, хотя сейчас она оценивается в $55 миллиардов. Также на 2018 год у Xiaomi запланирован выпуск как минимум трех знаковых смартфонов – флагмана Mi 7, фаблета Mi Max 3 и безрамочника Mi Mix 3.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Покупатели биткойнов вскоре могут потерять все свои деньги, - финансистПокупатели биткойнов вскоре могут потерять все свои деньги, - финансист
Отбор международного партнера для управления ГТС проведет банк Rotshild - "Нафтогаз"Отбор международного партнера для управления ГТС проведет банк Rotshild - "Нафтогаз"
В РоSSии зафиксировали рекордный обвал в промышленности
Друг фюрера РФ приобрел крымский завод шампанских вин "Новый Свет"Друг фюрера РФ приобрел крымский завод шампанских вин "Новый Свет"
Минфин посоветовал готовиться к доллару по 30 гривенМинфин посоветовал готовиться к доллару по 30 гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Госстат сообщил о замедлении роста промпроизводстваГосстат сообщил о замедлении роста промпроизводства
В НБУ ухудшили прогноз роста ВВПВ НБУ ухудшили прогноз роста ВВП
Курс доллара в Украине продолжил рост после скачка до трехлетнего пикаКурс доллара в Украине продолжил рост после скачка до трехлетнего пика
«Укртелекому» простили миллиардный долг«Укртелекому» простили миллиардный долг
НБУ собирается потратить 4,6 млн гривен на разработку документации для ремонта одного из корпусовНБУ собирается потратить 4,6 млн гривен на разработку документации для ремонта одного из корпусов
НБУ упростил проведение банками ряда валютных операцийНБУ упростил проведение банками ряда валютных операций
Попри заяви Омеляна зарплата керівника «АМПУ» зросте на третинуПопри заяви Омеляна зарплата керівника «АМПУ» зросте на третину
Moody's улучшило прогноз по росту ВВП Украины в 2018 годуMoody's улучшило прогноз по росту ВВП Украины в 2018 году
РоSSия заявила о росте торговли с УкраинойРоSSия заявила о росте торговли с Украиной
НБУ заявил о росте денежной массыНБУ заявил о росте денежной массы
Последние новости
Подгружаем последние новости