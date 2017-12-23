Xiaomi собирается провести IPO и отметить 18-процентный рост прибыли

2017 год оказался для Xiaomi очень удачным во всех смыслах – и смартфоны новые выпустила, и кучу различных гаджетов, и прибыль хорошую заработала. Как сообщается, прогнозы по 18-процентному росту чистой прибыли китайский вендор не только оправдает, но еще и превзойдет. Сама Xiaomi пока не спешит раскрывать показатели – все будет опубликовано в январе в официальном финансовом отчете за четвертый квартал текущего года, там все и увидим.



Но факт остается фактом: рост компании нельзя не замечать, и она становится очень сильным игроком на мировом рынке мобильных устройств. Подтверждается это не только широким модельным рядом, от бюджетного Redmi 5 до топового безрамочного Mi Mix 2, но и желанием Xiaomi провести публичное размещение акций, о чем стало известно от инсайдеров. Xiaomi сейчас ведет переговоры со своими инвесторами, так что в 2018 году вероятность проведения IPO окажется максимально высокой.



Более того, эксперты прогнозируют крайне удачное проведение размещения, которое повлечет за собой рост рыночной стоимости компании вплоть до $100 миллиардов, хотя сейчас она оценивается в $55 миллиардов. Также на 2018 год у Xiaomi запланирован выпуск как минимум трех знаковых смартфонов – флагмана Mi 7, фаблета Mi Max 3 и безрамочника Mi Mix 3.