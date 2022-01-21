Toyota извинилась, что покупателям Land Cruiser 300 нужно ждать 4 года

Компания Toyota на своем японском сайте извинилась перед покупателями внедорожника Toyota Land Cruiser 300 за то, что им придется ждать поставки до 4 лет. Таким образом, японский автогигант официально подтвердил информацию, которая ранее была только на уровне слухов.

Toyota извинилась, что покупателям Land Cruiser 300 нужно ждать 4 года

"Мы искренне извиняемся за то, что доставка Land Cruiser займет много времени. Если вы сделаете заказ сейчас, срок доставки может составить до 4 лет. Мы сделаем все возможное, чтобы сократить сроки доставки для наших клиентов. Мы ценим ваше понимание в этом вопросе", - говорится в сообщении Toyota.

Продажи Land Cruiser 300 начались в Японии в августе 2021 года, а всего через два месяца стало известно, что очередь на него растянулась на целый год. В дальнейшем ситуация ухудшалась и очередь, как видим, достигла 4 лет. Павда, речь идет не про все комплектации.

Toyota извинилась, что покупателям Land Cruiser 300 нужно ждать 4 года

Toyota даже обязала покупателей нового Land Cruiser не продавать его на протяжении первого года владения. Японский автогигант объяснил это тем, что не хочет оттока нового внедорожника в регионы, где действует ограничение на ввоз техники.

Компания Toyota из-за глобального дефицита микрочипов не может удовлетворить спрос на Land Cruiser 300. В связи с пандемией коронавируса она опять приостановила работу некоторых своих заводов.

В Украине сейчас Toyota Land Cruiser стоит от 2 286 588 гривен. Он оснащается 3,3 л дизельным твин-турбо двигателем.

Toyota извинилась, что покупателям Land Cruiser 300 нужно ждать 4 года

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross. В базовой комплектации он стоит от 591 396 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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