Toyota извинилась, что покупателям Land Cruiser 300 нужно ждать 4 года

Компания Toyota на своем японском сайте извинилась перед покупателями внедорожника Toyota Land Cruiser 300 за то, что им придется ждать поставки до 4 лет. Таким образом, японский автогигант официально подтвердил информацию, которая ранее была только на уровне слухов.

"Мы искренне извиняемся за то, что доставка Land Cruiser займет много времени. Если вы сделаете заказ сейчас, срок доставки может составить до 4 лет. Мы сделаем все возможное, чтобы сократить сроки доставки для наших клиентов. Мы ценим ваше понимание в этом вопросе", - говорится в сообщении Toyota.

Продажи Land Cruiser 300 начались в Японии в августе 2021 года, а всего через два месяца стало известно, что очередь на него растянулась на целый год. В дальнейшем ситуация ухудшалась и очередь, как видим, достигла 4 лет. Павда, речь идет не про все комплектации.

Toyota даже обязала покупателей нового Land Cruiser не продавать его на протяжении первого года владения. Японский автогигант объяснил это тем, что не хочет оттока нового внедорожника в регионы, где действует ограничение на ввоз техники.

Компания Toyota из-за глобального дефицита микрочипов не может удовлетворить спрос на Land Cruiser 300. В связи с пандемией коронавируса она опять приостановила работу некоторых своих заводов.

В Украине сейчас Toyota Land Cruiser стоит от 2 286 588 гривен. Он оснащается 3,3 л дизельным твин-турбо двигателем.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross. В базовой комплектации он стоит от 591 396 гривен.