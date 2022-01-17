За год в Украине купили рекордное количество Porsche

Продажи автомобилей Porsche в Украине выросли на треть за год — до рекордных 721 шт. Это на треть больше, чем в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба компании.

За год в Украине купили рекордное количество Porsche
Фото: porsche.ua

В общей сложности немецкий автопроизводитель продал в мире более 300000 автомобилей, что стало лучшим результатом поставок за всю историю компании.

Что известно

Продажи Porsche на рынке Украины достигли рекордной отметки в 721 автомобиль, что на 34% больше чем в 2020 году (562 авто), заявляет автопроизводитель. В коронакризисные 2019 и 2018 годы украинцы купили 573 и 569 автомобилей соответственно.

Глобальные продажи Porsche в 2021 году составили 301915 автомобилей, что на 11% больше, чем в 2020 году.

Наибольший рост зафиксирован на Американском континенте — 84657 (+22%). Китай — крупнейший рынок сбыта для Porsche — 95671 (+8%). Клиентам в Европе передано 86160 автомобилей — на 7% больше, чем в 2020 году.

Полностью электрический Porsche Taycan продемонстрировал стремительный рост: в общей сложности 41?296 единиц, что более чем вдвое превышает количество поставок в прошлом году.

Самым большим спросом в 2021 году по-прежнему пользовались модели Macan (88362 ед.). На втором месте — Cayenne (83071 ед.).

«Несмотря на проблемы, связанные с нехваткой полупроводников и нестабильной ситуацией с коронавирусом, мы смогли воплотить мечту о собственном Porsche для большего количества клиентов, чем когда-либо ранее», — отметил Детлев фон Платен, член исполнительного совета, ответственный за продажи и маркетинг в Porsche AG.

Кризис микрочипов

Дефицит микрочипов, возникший в начале 2021 года из-за пандемии, нанес удар по производству новых автомобилей.

Согласно отчету IHS Markit, в первом полугодии недостаток чипов произошел из-за сбоя цепочек поставки из Техаса, где экстремальные морозы вызвали перебои с электричеством, из-за чего производители приостановили производство, и Японии, где произошел пожар на заводе. Затем проблемы возникли из-за закрытых на карантин предприятий в Малайзии, на которые приходится 13% мировых поставок полупроводников.

Ожидается, что кризис полупроводников будет продолжаться до 2023 года. В этом мнении сошлись лидеры автопрома Volkswagen и Mercedes-Benz. Их подержал Rohm Co — поставщик микрочипов для Toyota.

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