Суды начнут массово штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

В Украине правоохранители имеют право штрафовать водителей, которые установили на свой автомобиль ГБО, но не внесли эту информацию в техпаспорт. К такому решению по одному из административных дел пришел Полонский районный суд Хмельницкой области.

Суды начнут массово штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Водитель из города Полонное просил суд отменить постановление о привлечении его к административной ответственности с наложением 340 гривен штрафа как незаконное. По его словам, полицейские не разъяснили ему законные права, не провели осмотр автомобиля должным образом, не привлекали свидетелей. Он заявил, что не устанавливал ГБО и сейчас оно не работает и им не пользуется.

Суд обратил внимание, что процедуру переоборудования транспортных средств определяет Порядок переоборудования транспортных средств, утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины от 21 июля 2010 №607.

В нем говорится, что такое переоборудование владельцем (установка ГБО) в индивидуальном порядке нужно согласовывать с территориальным сервисным центром МВД. В частности, нужно подать заявление о согласовании, копии свидетельства регистрации автомобиля и акта проведения его осмотра.

Сервисный центр МВД рассматривает заявление о согласовании и определяет техническую возможность и условия (требования) переоборудования транспортного средства.

Водитель не отрицал, что в автомобиле, которым он управлял, установлено газоболонное оборудование и что в техническом паспорте нет отметок об этом, то есть отсутствует согласование с территориальным сервисным центром МВД.

Исходя из этого, суд отказал в удовлетворении иска. Действия инспекторов патрульной полиции признаны правомерными.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине массово закрываются заправки для автомобилей с ГБО.


Максимов Віталій, Тудей

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