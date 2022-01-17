BMW не отказывается от ДВС и разрабатывает новые шести- и восьмицилиндровые двигатели

В то время, как некоторые автопроизводители, в преддверии эры электромобилей, уже отказались от разработки новых двигателей внутреннего сгорания, BMW идет по другому пути. Баварский автогигант разрабатывает новые шести- и восьмицилиндровые моторы.

Об этом в интервью немецкому изданию Auto Motor und Sport рассказал директор по развитию BMW Франк Вебер.

По его словам, для BMW очевидна потребность в современных двигателях внутреннего сгорания. Такими силовыми агрегатами автомобили будут еще оснащаться около 30 лет. Поэтому бензиновые и дизельные моторы нового поколения и находятся в разработке. Баварская компания не хочет заставлять клиентов выбирать между новым (электромобилями) и якобы старым (ДВС).

Вебер подчеркнул, что инженеры BMW разрабатывает совершенно новые эффективные двигатели внутреннего сгорания, а не просто дорабатывает уже существующие силовые агрегаты, исходя из экологических норм. Он сообщил про революционные изменения головки блока цилиндров. К сожалению, никаких подробностей он не рассказал.

Напомним, с 2026 года компания Audi прекратит разрабатывать новые автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, полностью сосредоточившись на электрических технологиях. Такое заявление в своем интервью сделал глава Audi Маркус Дюсманн.

Ранее стало известно, что в Украине планируют поэтапно запретить ввоз автомобилей с ДВС.