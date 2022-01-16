Авиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов: украинцам возвращают деньги за авиабилеты

В Украине приостановила полеты авиакомпания Air Ocean, которая только с ноября 2021 года начала выполнять регулярные авиаперевозки. Пассажирам, уже успевшим купить билеты на рейсы, которые не состоятся, возвращают стоимость билетов.

Украинцам возвращают деньги за авиабилеты: отечественная авиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов

Компания сообщает причину прекращения рейсов и говорит, что ушла с рынка авиаперевозок не навсегда, а только до 15 марта 2022 года.

"В связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания эксплуатируемых в настоящее время авиакомпания вынуждена перенести выполнение полетов с возобновлением начиная с 15 марта 2022 года", - говорится в сообщении Air Ocean.

Украинцам возвращают деньги за авиабилеты: отечественная авиакомпания Air Ocean заявила о прекращении полетов

На сегодня авиакомпания Air Ocean располагает всего двумя воздушными судам, которые и осуществляли рейсовые полеты. За ближайшие полгода авиаперевозчик намерен пополнить свой парк еще четырьмя самолетами. Но пока, судя по сообщению авиакомпании, их поставка задерживается, а те, что есть, требуют технического обслуживания.

Стоимость купленных и неиспользованных билетов пассажирам вернут на банковские карты, с которых эти билеты были оплачены.

Если же билет покупали у агента по продаже авиаперевозок, то следует обратиться туда, где он был приобретен, чтобы получить обратно за него деньги.

Вместе с тем, Air Ocean предлагает пассажирам, которые не смогут улететь сейчас, еще один вариант. Они могут не возвращать купленные билеты, а оставить за собой право вылета с открытой датой вылета. При этом на следующий билет они будут иметь 50%-ю скидку.

Напомним, новая украинская компания Air Ocean совершила первый рейс в ноябре 2021 года. Перевозчик намерен осуществлять перелеты как внутри Украины, так и за рубеж. Пока намечаются полеты воздушных судов компании в семи направлениях.


Марченко Любов, Тудей

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