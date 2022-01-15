Американские регуляторы тоже в курсе проблем с тепловыми насосами электромобилей Tesla

Американские регуляторы тоже в курсе проблем с тепловыми насосами электромобилей Tesla

Канадским правительственным органам, отвечающим за безопасность дорожного движения, оказалось достаточно 16 жалоб на отказы в работе тепловых насосов электромобилей Tesla в условиях морозов, чтобы начать профильное расследование, которое может завершиться для компании отзывом машин. Американские коллеги из NHTSA тоже пристально изучают проблему.

Источник изображения: Pixabay

Напомним, что модернизированная климатическая система электромобилей Tesla Model 3 и Model Y последних лет выпуска подразумевала наличие теплового насоса, позволяющего экономить заряд тяговой батареи в холодное время года. Участившиеся случаи отказа тепловых насосов подтолкнули Tesla к замене дефектных датчиков или попыткам исправить всё при помощи обновления программного обеспечения, но канадские чиновники оказались всерьёз озабочены тем, что при неработающей системе отопления стёкла электромобиля в мороз быстро покроются инеем, ограничивая видимость и негативно сказываясь на безопасности движения.

Как поясняет Reuters, американская организация NHTSA, отвечающая за безопасность движения на автодорогах страны, уже в курсе данной ситуации с тепловыми насосами Tesla, сейчас ведётся сбор информации и обсуждение проблемы с компанией, потенциальное влияние данного фактора на безопасность проходит оценку. Представители Tesla до сих пор никак на запросы Reuters не ответили.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрзализныця ввела плату за услугу, которая ранее была бесплатнойУкрзализныця ввела плату за услугу, которая ранее была бесплатной
Водителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождениеВодителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождение
У самолета "Мрия" в Польше повреждена стойка шассиУ самолета "Мрия" в Польше повреждена стойка шасси
Автомобили в Украине подорожают по неожиданной причинеАвтомобили в Украине подорожают по неожиданной причине
Таксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроектТаксисты в Украине будут платить налоги: власть готовит законопроект
Блок рекламы


Похожие новости
Хакер-подросток утверждает, что удаленно получил доступ к более чем 20 Tesla по всему мируХакер-подросток утверждает, что удаленно получил доступ к более чем 20 Tesla по всему миру
Tesla отложила начало производства Cybertruck на 2023 годTesla отложила начало производства Cybertruck на 2023 год
Тепловые насосы электромобилей Tesla, которыми так гордится Илон Маск, начали выходить из строяТепловые насосы электромобилей Tesla, которыми так гордится Илон Маск, начали выходить из строя
Весной в Украине запустят кредитование покупки электромобилей под 5%Весной в Украине запустят кредитование покупки электромобилей под 5%
Tesla перенесла начало производства пикапа Cybertruck на 2023 года из-за конкурентовTesla перенесла начало производства пикапа Cybertruck на 2023 года из-за конкурентов
Глава Tesla Илон Маск расскажет о новых планах компании 26 январяГлава Tesla Илон Маск расскажет о новых планах компании 26 января
С 2024 года Mercedes-Benz будет самостоятельно разрабатывать силовые установки для электромобилейС 2024 года Mercedes-Benz будет самостоятельно разрабатывать силовые установки для электромобилей
Ещё до запуска предприятия в Германии Tesla получит право выпустить на нём более двух тысяч кузовов для Model YЕщё до запуска предприятия в Германии Tesla получит право выпустить на нём более двух тысяч кузовов для Model Y
В этом году Tesla попытается доказать, что она нечто большее, чем просто автопроизводительВ этом году Tesla попытается доказать, что она нечто большее, чем просто автопроизводитель
Автопилот Tesla подорожает до $12 тысячАвтопилот Tesla подорожает до $12 тысяч
Последние новости
Подгружаем последние новости