Американские регуляторы тоже в курсе проблем с тепловыми насосами электромобилей Tesla

Канадским правительственным органам, отвечающим за безопасность дорожного движения, оказалось достаточно 16 жалоб на отказы в работе тепловых насосов электромобилей Tesla в условиях морозов, чтобы начать профильное расследование, которое может завершиться для компании отзывом машин. Американские коллеги из NHTSA тоже пристально изучают проблему.

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Напомним, что модернизированная климатическая система электромобилей Tesla Model 3 и Model Y последних лет выпуска подразумевала наличие теплового насоса, позволяющего экономить заряд тяговой батареи в холодное время года. Участившиеся случаи отказа тепловых насосов подтолкнули Tesla к замене дефектных датчиков или попыткам исправить всё при помощи обновления программного обеспечения, но канадские чиновники оказались всерьёз озабочены тем, что при неработающей системе отопления стёкла электромобиля в мороз быстро покроются инеем, ограничивая видимость и негативно сказываясь на безопасности движения.

Как поясняет Reuters, американская организация NHTSA, отвечающая за безопасность движения на автодорогах страны, уже в курсе данной ситуации с тепловыми насосами Tesla, сейчас ведётся сбор информации и обсуждение проблемы с компанией, потенциальное влияние данного фактора на безопасность проходит оценку. Представители Tesla до сих пор никак на запросы Reuters не ответили.



