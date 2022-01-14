Что произошло с ценами на самые востребованные автомобили в Украине

Эксперты по авто проанализировали показатели стоимости самых популярных марок «железных коней» в Украине в 2007 году и в нынешнем, 2022 году, т.е. 15 лет спустя.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на AUTO-Consulting.

За основу расчетов аналитики взяли курс 27,5 гривен за 1 доллар и 31,10 гривен за 1 евро. В 2007-м 1 доллар стоил 5,05 гривен, а 1 евро — 6,6 гривен, что по меркам сегодняшнего дня кажется нереальным.

Однако более нереальным кажется то, что такие марки автомобилей, как BMW X5 и Audi Q7, подешевели в цене. Причина состоит в том, что в то время для авто было нормой иметь самый большой объем двигателя (4,8 литров), тогда, как другие варианты просто могли не предлагаться. Сейчас для того же BMW X5 нормой стал двигатель объемом в 2 литра.

Кроме того, 15 лет назад X5 и Q7 считались топовыми моделями, за ними следовали Х7, Q8 и е-tron. В то же время, стоимость BMW X3 практически не поменялась — разве что добавилось больше электроники.