Что произошло с ценами на самые востребованные автомобили в Украине

Эксперты по авто проанализировали показатели стоимости самых популярных марок «железных коней» в Украине в 2007 году и в нынешнем, 2022 году, т.е. 15 лет спустя.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на AUTO-Consulting.

За основу расчетов аналитики взяли курс 27,5 гривен за 1 доллар и 31,10 гривен за 1 евро. В 2007-м 1 доллар стоил 5,05 гривен, а 1 евро — 6,6 гривен, что по меркам сегодняшнего дня кажется нереальным.

Однако более нереальным кажется то, что такие марки автомобилей, как BMW X5 и Audi Q7, подешевели в цене. Причина состоит в том, что в то время для авто было нормой иметь самый большой объем двигателя (4,8 литров), тогда, как другие варианты просто могли не предлагаться. Сейчас для того же BMW X5 нормой стал двигатель объемом в 2 литра.

Кроме того, 15 лет назад X5 и Q7 считались топовыми моделями, за ними следовали Х7, Q8 и е-tron. В то же время, стоимость BMW X3 практически не поменялась — разве что добавилось больше электроники.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрзализныця ввела плату за услугу, которая ранее была бесплатнойУкрзализныця ввела плату за услугу, которая ранее была бесплатной
Водителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождениеВодителя КИА, который вызвал смертельное ДТП на Объездной в Харькове, трижды останавливали за пьяное вождение
У самолета "Мрия" в Польше повреждена стойка шассиУ самолета "Мрия" в Польше повреждена стойка шасси
Автомобили в Украине подорожают по неожиданной причинеАвтомобили в Украине подорожают по неожиданной причине
Вооруженным силам передали партию отремонтированных зенитных установок "Шилка"Вооруженным силам передали партию отремонтированных зенитных установок "Шилка"
Блок рекламы


Похожие новости
Весной в Украине запустят кредитование покупки электромобилей под 5%Весной в Украине запустят кредитование покупки электромобилей под 5%
"Укрзализныця" назвала самые популярные направления в праздничный период"Укрзализныця" назвала самые популярные направления в праздничный период
В Украине подорожали некоторые автомобили FordВ Украине подорожали некоторые автомобили Ford
В Украине будут ежедневно отслеживать цены на автомобильное топливоВ Украине будут ежедневно отслеживать цены на автомобильное топливо
Ждем в Украине: представлен обновленный Citroen C5 AircrossЖдем в Украине: представлен обновленный Citroen C5 Aircross
В Украине скоро появится обновленный Subaru ForesterВ Украине скоро появится обновленный Subaru Forester
Штрафы не помеха: В Украине установили рекорд по ввозу б/у автомобилейШтрафы не помеха: В Украине установили рекорд по ввозу б/у автомобилей
МВД отказывается ставить на учет автомобили, проданные на аукционе таможнейМВД отказывается ставить на учет автомобили, проданные на аукционе таможней
Какие новые автомобили в 2022 году выпустят Renault и DaciaКакие новые автомобили в 2022 году выпустят Renault и Dacia
Автомобили в Украине подорожают по неожиданной причинеАвтомобили в Украине подорожают по неожиданной причине
Последние новости
Подгружаем последние новости