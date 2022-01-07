В Украине подорожал кроссовер Kia Sportage

В Украине увеличилась стоимость кроссовера Kia Sportage 2021 года выпуска. Речь идет про модель четвертого поколения, при том, что в нашей стране с конца 2021 года уже продают Sportage пятого поколения.

В частности, если в конце 2021 года Kia Sportage 2021 года в комплектации Classik с 1,6 л бензиновым двигателем, 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и с передним приводом стоил 567 824 гривен, то в начале 2022 года – 584 388 гривен.

Комплектация Comfort с таким же мотором и такой же коробкой передач подорожала с 629 544 гривен до 646 228 гривен.

Комплектация Limited Edition с таким же мотором и такой же коробкой передач подорожала с 691 264 гривен до 708 068 гривен.

Нужно отметить, что Kia Sportage уже несколько лет подряд является самым популярным новым автомобилем в Украине. Так, в 2021 году в нашей стране продали 7 124 новых кроссоверов Sportage. При этом компания Kia в 2021 году продала на украинском рынке 9 138 автомобилей.

Напомним, в конце 2021 года в Украине начались продажи Kia Sportage нового, пятого, поколения. Покупатели начнут его получать весной 2022 года.

Kia Sportage для Европы от глобальной версии отличается укороченной колесной базой, глухими задними стойками крыши и уменьшенным стеклом пятой двери. Его длина на 145 мм меньше, чем длина глобальной версии.