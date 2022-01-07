Новопостроенная окружная вывела за пределы Днепра до 20 тысяч автомобилей в сутки, - ОГА

Первая в истории Днепра окружная дорога протяженностью 7 км, построенная в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка», существенно разгрузила улицы города от транзитного транспорта, прежде всего крупногабаритного.

Южный объезд рассчитан на 20 тысяч автомобилей в сутки, и сегодня, через несколько недель после ввода в эксплуатацию, этой дорогой пользуются уже не только фуры, следующие в Запорожье, но и многие местные автомобилисты, рассказали в Днепропетровской ОГА.

«От качества дорог зависит жизнь населенных пунктов, благополучие и безопасность жителей. Южного объезда днепряне ждали давно. В настоящее время первым объездом областного центра уже пользуются и водители транзитного транспорта, и местные», – отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

За счет перенаправления транспортных потоков, следующих по Южному мосту в направлении Запорожья, разгрузились прежде всего улицы Яснополянская и Космическая. Облегчилось также сообщение с аэропортом. Для этого на пересечении с Аэропортовской улицей была построена двухуровневая развязка, разделяющая транзитный и местный транспорт.

От строительства окружной выиграли также жители улицы Мильмана. Здесь были обустроены пешеходный переход и тротуары, а также подъезды к местным гаражам.

Южный объезд также облегчил автомобильное сообщение с близлежащими населенными пунктами. В частности, время в пути в Новоалександровку сократилось на 15 минут.

Южный объезд является трассой 1-й категории с четырьмя полосами движения, по две в каждом направлении, и разграничительной зоной между потоками.

В Днепре по программе «Большая стройка» уже началось строительство Северного объезда.

Напомним, в 2020 году в рамках программы Владимира Зеленского «Большая стройка» в Украине были отремонтированы и построены 6 500 км дорог государственного и местного значения. В прошлом году протяженность обновленных дорог увеличилась еще более чем на 7 000 км.