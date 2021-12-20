Прощай надежность? Toyota будет использовать б/у детали в новых автомобилях

Компания Toyota будет при производстве автомобилей использовать б/у или бракованные детали, чтобы выполнить план на фоне глобального дефицита микрочипов и электронных компонентов. Такое заявление в своем интервью сделал глава научно-исследовательского центра японского автогиганта Такефуми Шига.

Прощай надежность? Toyota будет использовать б/у детали в новых автомобилях

В 2021 году многие автопроизводители были вынуждены из-за дефицита микрочипов снизить производство автомобилей. Пострадала от этой проблемы и компания Toyota. Сбои в поставках микрочипов и электронных компонентов сдерживают производство и отрицательно сказываются на прибыльности этой компании.

В 2021 году Toyota из-за дефицита микрочипов выпустит на 300 тысяч автомобилей меньше, чем планировалось. Приостановлено производство даже Land Cruiser 300, на который наблюдается ажиотажный спрос.

Toyota нашла выход из этой ситуации. Она будет использовать бракованные и б/у детали при сборке новых машин. Японцы утверждают, что безопасность и характеристики автомобилей не пострадают. Покупатели автомобилей, скорее всего, ничего не заметят.

Toyota официально объяснила, что так называемые бракованные детали не означают бракованную продукцию. Это всего лишь "слегка изношенные или поцарапанные детали". Раньше такие бракованные детали утилизировались. Теперь требования Toyota к запчастям снижены с "идеальных" до "достаточно хороших".

Напомним, ранее стало известно, что Украине начались продажи нового кроссовера Toyota Yaris Cross.


Максимов Віталій, Тудей

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