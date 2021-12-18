Илон Маск рискует ответить в суде за свой твит о продаже 10 % акций Tesla

В начале ноября глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) организовал опрос общественного мнения на своей странице в Twitter о целесообразности продажи 10 % принадлежащих ему акций компании. Большинство респондентов высказалось в пользу продажи, и к настоящему моменту Маск реализовал более трёх четвертей целевого количества акций. Среди инвесторов нашлись недовольные таким поведением миллиардера.

Источник изображения: CNBC

Как отмечает Reuters, инвестор Дэвид Вагнер (David Wagner) обратился в суд с призывом изучить внутреннюю переписку Tesla с целью определения последовательности публикации информации о намерениях Илона Маска продать свои акции. Известно, что по условиям решения суда в 2018 году Маск связал себя обязательствами согласовывать свои публичные заявления, способные существенно влиять на курс акций Tesla, с юристами компании. Истец сейчас хочет определить, было ли с ними согласовано проведение Илоном Маском импровизированного опроса о продаже 10 % акций компании.

За два дня до того, как Маск начал проводить свой опрос, курс акций Tesla достиг максимального значения, но к настоящему времени он снизился почти на четверть. С тех пор сам миллиардер продал акций на сумму почти $14 млрд, эти средства он будет использовать для уплаты налогов и покупки новых пакетов акций по льготной цене. Очевидно, что снижение курсовой стоимости акций Tesla могло огорчить многих инвесторов, поэтому появление подобных претензий к главе компании было лишь вопросом времени. В марте 2019 года Илону Маску пришлось столкнуться с другим судебным иском подобного рода, поскольку в феврале он высказался по поводу способности Tesla по итогам года выпустить полмиллиона электромобилей, но вынужден был в итоге скорректировать формулировку, чтобы исключить неправильное толкование своих слов инвесторами.



